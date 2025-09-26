3 órája
Vetőmagüzem Gerlán? Eldőlt a sorsa!
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Eldőlt, hogy megépülhet-e a vetőmagüzem Gerla határában
- Hadisírokat tártak fel a békéscsabai temetőben – galériával, videóval
- A lakosság kiakadt a hídlezárás miatt, pótlóbuszokat indítottak - galériával
- Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi
- Váratlan akadályba ütközhet az M44-esen
- Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
- A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431),útkarbantartási munkák zajlanak.
- Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Köd, ború, és egy váratlan fordulat – ilyen napunk lesz!
Ügyeletes patikák Békésben
Szeptember 26., péntek: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
Közel száz, a második világháborúban elesett magyar katona földi maradványait találták meg Békéscsabán a Tabáni evangélikus temetőben. A hadisírok feltárását követően a maradványokat megvizsgálják, illetve azonosítják őket, majd várhatóan tavasszal kerülhetnek vissza végső nyughelyükre.
A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.