Vetőmagüzem Gerlán? Eldőlt a sorsa!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.

A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431),útkarbantartási munkák zajlanak.

Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Köd, ború, és egy váratlan fordulat – ilyen napunk lesz!

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 26., péntek: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Közel száz, a második világháborúban elesett magyar katona földi maradványait találták meg Békéscsabán a Tabáni evangélikus temetőben. A hadisírok feltárását követően a maradványokat megvizsgálják, illetve azonosítják őket, majd várhatóan tavasszal kerülhetnek vissza végső nyughelyükre.

A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.