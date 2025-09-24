54 perce
Ötvenezer új állás, bringás fejlesztések, és a gyermeksérülések riasztó növekedése
Friss hírek
- Orbán Viktor és Lázár János már Békéscsabán
- Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre
- Ötvenezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor
- A bringásoknak jó dolga lesz, mutatjuk, hol épülnek és újulnak meg bicikliutak
- Egy pillanat alatt megtörtént a tragédia – ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma
- Eddig nem volt, így liftet is kap a népszerű békéscsabai iskola
- Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje
- Távozik a közkedvelt gyermekorvos, de megvan az utódja
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431),útkarbantartási munkák zajlanak
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) építési munkálatok folynak
- A Tarhos-Békés-Gerla összekötő út (4238) útkarbantartási munkák folynak
- Békés vármegyében, Gyula-Városerdő településrészénél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
- A Debrecen-Szeged másodrendű főút (47) Híd- és áteresz javítás és karbantartás zajlik
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk, a térképet pedig itt találja.
Időjárás
Borongós fordulat jön az időjárásban: csapadékzóna közelít
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 24., szerda: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
Arcok, hangulatok jelennek meg a sajtófotó-kiállításon – videóval, galériával
Érdekes arcok, különleges hangulatok jelennek meg a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium aulájában. Itt nyílt meg a 43. alkalommal életre hívott magyar sajtófotó-kiállítás egyik része, itt kaptak helyet azok a fényképek, amelyek, bár nem érdemeltek ki díjat a szakmai zsűritől, a közönség figyelmére mindenképpen érdemesek.
Sajtófotó-kiállításFotók: Dinya Magdolna
Ötvenezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor - galériával, videóval
Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre - galériával, videóval