Ötvenezer új állás, bringás fejlesztések, és a gyermeksérülések riasztó növekedése

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431),útkarbantartási munkák zajlanak

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) építési munkálatok folynak

A Tarhos-Békés-Gerla összekötő út (4238) útkarbantartási munkák folynak

Békés vármegyében, Gyula-Városerdő településrészénél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

A Debrecen-Szeged másodrendű főút (47) Híd- és áteresz javítás és karbantartás zajlik

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk, a térképet pedig itt találja.

Időjárás

Borongós fordulat jön az időjárásban: csapadékzóna közelít

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 24., szerda: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

