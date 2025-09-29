1 órája
Művészet és Mesék Napja: Munkácsy a falakon, Süsü kedvence a tányérokon
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- 13 éves őstehetség: Párizstól Rómáig bemutatták már Laura képeit
- Remek kampány volt, megvan a választás győztese
- Átadták Kondorniát, Süsü kedvenc süteményét is kínálták
- Újabb díjat hozott haza a vármegye erősembere, Gergőt senki nem tudja legyőzni – galériával, videóval
- Közel ötszázan futottak és tekertek Eleken – galériával
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést
- Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Valami készül hétfőn Békésben – jobb felkészülni az időjárásra
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 29., hétfő: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
- Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára
Fényfestéssel zárult a 2. Munkácsy Fest művészeti fesztivál szombat este Békéscsabán. A középpontban ezúttal a Munkácsy Mihály Múzeum nemrégiben megújult homlokzata állt.
Munkácsy leghíresebb képei a homlokzatonFotók: Kiss Zoltán
A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.