Összefoglaló

3 órája

Művészet és Mesék Napja: Munkácsy a falakon, Süsü kedvence a tányérokon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést
  • Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Valami készül hétfőn Békésben – jobb felkészülni az időjárásra

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 29., hétfő: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
  • Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára

Fényfestéssel zárult a 2. Munkácsy Fest művészeti fesztivál szombat este Békéscsabán. A középpontban ezúttal a Munkácsy Mihály Múzeum nemrégiben megújult homlokzata állt.

Munkácsy leghíresebb képei a homlokzaton

Fotók: Kiss Zoltán

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
