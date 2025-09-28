2 órája
Életmentő kislány, új piaci trendek és útfelújítás
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Szívükbe fogadták a rendőrök a hős kislányt, aki megmentette édesanyja életét
- Egyre inkább déli szelek fújnak a piacon – ezek most a legnagyobb slágerek
- A kátyús szakaszon is felvonultak a munkagépek, tükörsima lesz végig ez az út
- Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, tízezrekkel többet kapnak az idősek
- Új szoborral gazdagodott a város főutcája: a Gazdiváró a hűség jelképe
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést
- Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Őszi fordulat: változékonyra vált az időjárás az országban
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040),Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Fogorvosi ügyelet
Vasárnap dr. Scherer Andrea az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.
Programok Békésben
Békésen robbant fel a Szerelembomba - videóval, galériával
Békésen folytatódott a Hatoslottó megújulását ünneplő eseménysorozat pénteken este. A Szerencsekoncertek részeként ezúttal Komonyi Zsuzsi, illetve a Bebe and the Band lépett színpadra. A koncertek előtti interjúkban pedig megtudhattuk, hogy milyen kötődése van a vármegyéhez Komonyi Zsuzsinak, illetve azt is, hogy Bebe miért és melyik településen járt gyakran Békésben.
A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
Fekvőtámasz száguldó motoron és elképesztő trükkök garmadája: képeken és videón a Streetfighter Nap