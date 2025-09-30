Kulturális kavalkád és markáns lehűlés Békés megyében: Orient Expressz, Garabonciás Napok és őszi hideg

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek

Legendás vonat a Viharsarokban: az Orient Expressz újra Békéscsabán

Vasárnap este ismét rendkívüli élményben lehetett része a békéscsabai vasútállomásra kilátogatóknak. A legendás Orient Expressz érkezett meg a pályaudvarra kicsivel este 8 óra előtt – írta a Viharsarok Vasútja.

Az év legnagyobb felnőtt bulija volt a Mamma Miában

A felnőtt bulik őszi éjszakái is elindultak és zajlanak a békéscsabai Mamma Miában.

Váratlan, de nem ismeretlen helyzet állt elő a buszközlekedésben

Egyelőre nem tudni, melyik cég viszi majd az utasokat 2026-tól a békési vármegyeszékhelyen. Ez is kiderült akkor, amikor szóba került a békéscsabai buszközlekedés csütörtökön a városi közgyűlés ülésén; mint ahogy az is, hogy a szolgáltatás mennyibe kerül évente az önkormányzatnak. Szarvas Péter polgármester – a korábbiakhoz képest – megdöbbentő számot mondott.

Amerikai életérzés költözött a volt Magtár épületébe

Két év után ismét egy vendéglátóhely nyílt Békéscsaba patinás épületében. Nem is akármilyen, hiszen ízig-vérig amerikai ízekkel, hamisítatlan tengerentúli hangulattal várja vendégeit a Holy’s Diner.

Motorosok gurultak be a kórház elé

Motorosok tömege jelent meg a napokban a gyulai gyermekosztály előtt. A Viharsarki Motoros Csoport különleges céllal érkezett az intézményhez.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést

Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.