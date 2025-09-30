szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Kulturális kavalkád és markáns lehűlés Békés megyében: Orient Expressz, Garabonciás Napok és őszi hideg

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Shutterstock

Friss hírek

  • Legendás vonat a Viharsarokban: az Orient Expressz újra Békéscsabán

Vasárnap este ismét rendkívüli élményben lehetett része a békéscsabai vasútállomásra kilátogatóknak. A legendás Orient Expressz érkezett meg a pályaudvarra kicsivel este 8 óra előtt – írta a Viharsarok Vasútja.

  • Az év legnagyobb felnőtt bulija volt a Mamma Miában

A felnőtt bulik őszi éjszakái is elindultak és zajlanak a békéscsabai Mamma Miában.

  • Váratlan, de nem ismeretlen helyzet állt elő a buszközlekedésben

Egyelőre nem tudni, melyik cég viszi majd az utasokat 2026-tól a békési vármegyeszékhelyen. Ez is kiderült akkor, amikor szóba került a békéscsabai buszközlekedés csütörtökön a városi közgyűlés ülésén; mint ahogy az is, hogy a szolgáltatás mennyibe kerül évente az önkormányzatnak. Szarvas Péter polgármester – a korábbiakhoz képest – megdöbbentő számot mondott.

  • Amerikai életérzés költözött a volt Magtár épületébe

Két év után ismét egy vendéglátóhely nyílt Békéscsaba patinás épületében. Nem is akármilyen, hiszen ízig-vérig amerikai ízekkel, hamisítatlan tengerentúli hangulattal várja vendégeit a Holy’s Diner.

  • Motorosok gurultak be a kórház elé

Motorosok tömege jelent meg a napokban a gyulai gyermekosztály előtt. A Viharsarki Motoros Csoport különleges céllal érkezett az intézményhez.

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést
  • Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Korai fagyok veszélyeztetik a kerteket – figyelmeztetés keddre Békés megyében.

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 30., kedd: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

    Dübörög a Garabonciás Napok Békéscsabán

Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. Idén kilenc iskola jelöltje küzd meg egymással a diákpolgármesteri címért, így a Csabai Garabonciás Napok kampánya a szokásosnál is izgalmasabbnak ígérkezik.

A Csabai Garabonciás Napok

Fotók: Dinya Magdolna

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

