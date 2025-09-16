Nincs menekvés – teljes pályazár jön az M44 miatt!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Meglepetést tartogat az időjárás délutánra – jobb, ha felkészülve indulunk útnak

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 16., kedd: Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Újabb beruházást adtak át hétfőn délelőtt Mezőberényben. Befejeződött a Mezőberényi Kálvin utcai óvoda 160 millió forintból megvalósuló fejlesztése, aminek keretében korszerűsítették, illetve bővítették az intézményt.

