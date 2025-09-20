szeptember 20., szombat

Összefoglaló

1 órája

Óriási dobás Békéscsabán – 2500 új munkahelyet hoz a szingapúri óriáscég!

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • Kecskemét-Békéscsaba-Gyula elsőrendű főúton (44) útmenti növényzet gondozása folyik, útszűkületre lehet számítani. 
  • A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
  • A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben. 

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Ilyen idővel ritkán találkozunk szeptemberben

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 20., szombat: Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Sarkad, Sétány Gyógyszertár, Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk

Buli, tánc, szerelem, a hétköznapoktól való elfeledkezés vágya térben és időben egymástól távol, mégis nagyon hasonlóan jelenik meg a különleges tárlaton. Megnyílt Martin Wanda és Martin Gábor fotóművészek Az Örök Fiatalság Balladája című fotókiállítása csütörtökön délután a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban.

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

