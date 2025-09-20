1 órája
Óriási dobás Békéscsabán – 2500 új munkahelyet hoz a szingapúri óriáscég!
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Békéscsaba Mercedese: világszínvonalat, 2500 munkahelyet hoz a szingapúri óriáscég – képek, videó
- Itt van minden szabály, ami egy melléképület és egy garázs építésére vonatkozik
- Itt a válasz, kinek a költsége, ha cserélni kell a tönkrement kukát
- Nincs kecmec, kemény világ köszöntött az autósokra
- Ezért rohantak a tűzoltók és a rendőrök Gyula belvárosába
- Már a Garabonciás nevével is visszaélnek: minden egy helyen a diákok seregszemléjéről
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- Kecskemét-Békéscsaba-Gyula elsőrendű főúton (44) útmenti növényzet gondozása folyik, útszűkületre lehet számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Ilyen idővel ritkán találkozunk szeptemberben
Ügyeletes patikák Békésben
Szeptember 20., szombat: Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Sarkad, Sétány Gyógyszertár, Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
Buli, tánc, szerelem, a hétköznapoktól való elfeledkezés vágya térben és időben egymástól távol, mégis nagyon hasonlóan jelenik meg a különleges tárlaton. Megnyílt Martin Wanda és Martin Gábor fotóművészek Az Örök Fiatalság Balladája című fotókiállítása csütörtökön délután a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban.
A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.