Robbant a buli a vármegyében – ezt a hétvégét nem felejtjük el!

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

Gerla-Veszely összekötő úton, Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főúton, Szarvas-Orosháza összekötő úton útkarbantartási folynak.

Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet számítani.

A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Kiruccannál? A vasárnapi időjárás megtréfálhat!

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 14., vasárnap: Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616), Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Három napon át pezsgő programokkal telik meg Szarvas belvárosa. A Szarvasi Szilvanapok idén is a térség egyik legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye.

A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.