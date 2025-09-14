5 órája
Robbant a buli a vármegyében – ezt a hétvégét nem felejtjük el!
- Vevő volt a közönség a Back ll Black és a Neoton Família koncertjére - fotók, videók
- A Kékróka lehúzza a rolót, de a legendás szűcsmester munkássága fogalom marad - videóval
- A piacozók meglepődtek: táncba vitték őket szombat reggel - galériával, videóval
- Óriási razzia indul a műanyag palackoknál, kérdéses az 50 forint
- Új csarnokot avatott Békésben a világ egyik vezető robotgyártó cége
- Megnyílt az új fogászati centrum Békéscsabán, sorra jelentkeznek be
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- Gerla-Veszely összekötő úton, Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főúton, Szarvas-Orosháza összekötő úton útkarbantartási folynak.
- Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet számítani.
- A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Kiruccannál? A vasárnapi időjárás megtréfálhat!
Ügyeletes patikák Békésben
Szeptember 14., vasárnap: Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616), Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
