szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Összefoglaló

1 órája

Rendőrök lepték el az utcát – ez áll a háttérben!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431),útkarbantartási munkák zajlanak. 
  • Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Durva fordulat jön: így csap le az időjárás csütörtökön! 

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 25., csütörtök:Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860) 

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk

Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.

A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

