1 órája
Rendőrök lepték el az utcát – ez áll a háttérben!
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Már reggel rendőrök lepték el a kereszteződést, ezért küldték őket oda – galériával, videóval
- 160 km/órával hasít a vonat – különleges videón a lőkösházi vasútvonal megújulása
- Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval
- Elkelt sokak kedvenc étterme, novembertől új világ jön
- Elképesztően alacsony a vízállás, néhol át lehet sétálni a folyón - videóval
- Lázár János különleges fotót készített Gyulán
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431),útkarbantartási munkák zajlanak.
- Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Durva fordulat jön: így csap le az időjárás csütörtökön!
Ügyeletes patikák Békésben
Szeptember 25., csütörtök:Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.
A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.