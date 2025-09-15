1 órája
Súlyos baleset rázta meg a települést
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Szirénaszótól volt hangos a város: elgázoltak egy 11 éves kerékpáros fiút
- Fekete zászló lobogott a szombati meccsen, elhunyt a futball mestere
- Ásós Géza az ínyenceket, a slágergyárosok a bulizókat csalták ki a falunapra – galériával, videóval
- Brutális K-Pop láz a Csaba Centerben: a király a legjobb formáját hozta – galériával, videóval
- Kiderült, ezért növelnék az adókat Magyar Péterék
- Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) kaszálási munkálatok miatt útszűkületre kell készülni.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Vidáman indul a hét Békésben.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint hétfőn a Kettős-Körös vízállása Békésnél 100 centiméter, Doboznál 398 centiméter, Mezőberénynél 165 centiméter, Köröstarcsánál pedig 209 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 343 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 139 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Legnézettebb videónk
Kétéves a megye egyik legkedveltebb outlet áruháza. A közelgő jubileum kapcsán kerestük fel az Otthon Outlet Békés áruházat, ahol a családi vállalkozásban működő bolt számos érdekességéről beszélgettünk annak vezetőivel.
A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
A cigányvendéglős megosztja titkait, otthon is elkészítheti Ásós Géza különleges ételeit