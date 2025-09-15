szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

14°
+22
+17
Összefoglaló

1 órája

Súlyos baleset rázta meg a települést

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) kaszálási munkálatok miatt útszűkületre kell készülni.
  • A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Vidáman indul a hét Békésben.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint hétfőn a Kettős-Körös vízállása Békésnél 100 centiméter, Doboznál  398 centiméter, Mezőberénynél 165 centiméter, Köröstarcsánál pedig 209 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 343 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 139 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Kétéves a megye egyik legkedveltebb outlet áruháza. A közelgő jubileum kapcsán kerestük fel az Otthon Outlet Békés áruházat, ahol a családi vállalkozásban működő bolt számos érdekességéről beszélgettünk annak vezetőivel.

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

