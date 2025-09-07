Rágcsálók okoznak súlyos problémát a lakótelepen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Jókai utcai házomlás: négy gyanúsított ellen emelhetnek vádat az ügyben

Szívszorító videón a vad macska megszelidítése

Elszaporodtak a rágcsálók a lakótelepen: lépni kell, hogy ne legyen nagyobb baj

Harcol a nyugdíjasokért az Aldi és a Lidl is

Újabb csúcsot hódított meg a halál torkából visszatért hegymászó

Tisza-adó: a magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt megemelné a lakossági adóterheket

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

A kamiontilalom 22.00-ig tart.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Nem sokat látjuk a napot Békésben.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, Aranykehely Gyógyszertár (Berényi út 69., 454-280), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár, Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Fogorvosi ügyelet

Vasárnap dr. Fodor Judit az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint vasárnap a Kettős-Körös vízállása Békésnél 94 centiméter, Doboznál 401 centiméter, Mezőberénynél 159 centiméter, Köröstarcsánál pedig 203 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 337 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 108 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 142 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

A szilvalekvárfőzés legszebb és legízesebb tradícióit elevenítették fel Gyulán, a Németvároson, a Máris-házban. A kiváló szilvalekvár hagyományosan, cukor nélkül a klasszikus rézüstben készült a remek hangulatú programon.

A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.