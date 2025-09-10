58 perce
A sikeres iskolakezdés titka: ezt teheti a szülő a gyermeke egészségéért
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Nagy László András búcsúja – Vésztő-Mágor gyászol
Vésztő-Mágor történelmi értékeinek elhivatott kutatója, a helyi múzeum vezetője, Nagy László András, szeptember 9-én, rövid, tragikus betegség következtében váratlanul elhunyt. A közösség számára pótolhatatlan veszteség, emlékét tisztelettel megőrzik.
- Majdnem odaveszett 24 millió
Egy békéscsabai nő kis híján hatalmas összeget veszített el egy ügyes trükkel. Az utolsó pillanatban azonban másképp alakult a történt.
- Pusztító tűz: a hősök egész éjjel dolgoztak
Hétfő este hatalmas tűz ütött ki Mezőhegyesen. Több település tűzoltói egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és csak hajnalra sikerült megfékezniük. Az utómunkálatok és a vizsgálat még zajlik.
- Ezzel a trükkel szerezte meg a szomszéd nyugdíját
Sarkadon egy nő szokatlan módon próbált hozzájutni a szomszédja pénzéhez. A történet végkimenetele a hivatalos eljárásban dőlt el ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.
- Egészséges start az iskolában
A tanévkezdésnél kiemelten fontos a megfelelő alvás, a folyadékpótlás és a tápláló reggeli a gyerekeknek. A szakértők szerint a D-vitamin szedése és a pihenés is segíti a koncentrációt és az egészséges fejlődést.
- Makettek nagy napja a Csabagyönygében
Szeptember 20–21-én a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezik meg a Körös Makett Kupát, ahol a modellek aprólékos világában mérik össze tudásukat a résztvevők. A látogatók színes maketteket, izgalmas versenyeket és kreatív megoldásokat láthatnak a kis formátumú csatákban.
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Mediterrán ciklon támad – a frontérzékenyeknek nehéz napok jönnek - videóval
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 10., kedd: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
- Megérkezett a KFC Gyulára
A fürdőváros belvárosában megnyílt a megye második KFC-je. Már a nyitás előtt sorban álltak az első vendégek, az étterem pedig nemcsak új ízeket, hanem munkahelyeket és modern dizájnt is hozott a városnak.
A keddi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
A korábban testképzavarral is küzdő egykori szarvasi diáklány a világ élmezőnyébe készül
Mediterrán ciklon támad – a frontérzékenyeknek nehéz napok jönnek - videóval