A sikeres iskolakezdés titka: ezt teheti a szülő a gyermeke egészségéért

Nagy László András búcsúja – Vésztő-Mágor gyászol

Vésztő-Mágor történelmi értékeinek elhivatott kutatója, a helyi múzeum vezetője, Nagy László András, szeptember 9-én, rövid, tragikus betegség következtében váratlanul elhunyt. A közösség számára pótolhatatlan veszteség, emlékét tisztelettel megőrzik.

Majdnem odaveszett 24 millió

Egy békéscsabai nő kis híján hatalmas összeget veszített el egy ügyes trükkel. Az utolsó pillanatban azonban másképp alakult a történt.

Pusztító tűz: a hősök egész éjjel dolgoztak

Hétfő este hatalmas tűz ütött ki Mezőhegyesen. Több település tűzoltói egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és csak hajnalra sikerült megfékezniük. Az utómunkálatok és a vizsgálat még zajlik.

Ezzel a trükkel szerezte meg a szomszéd nyugdíját

Sarkadon egy nő szokatlan módon próbált hozzájutni a szomszédja pénzéhez. A történet végkimenetele a hivatalos eljárásban dőlt el ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Egészséges start az iskolában

A tanévkezdésnél kiemelten fontos a megfelelő alvás, a folyadékpótlás és a tápláló reggeli a gyerekeknek. A szakértők szerint a D-vitamin szedése és a pihenés is segíti a koncentrációt és az egészséges fejlődést.

Makettek nagy napja a Csabagyönygében

Szeptember 20–21-én a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezik meg a Körös Makett Kupát, ahol a modellek aprólékos világában mérik össze tudásukat a résztvevők. A látogatók színes maketteket, izgalmas versenyeket és kreatív megoldásokat láthatnak a kis formátumú csatákban.

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Mediterrán ciklon támad – a frontérzékenyeknek nehéz napok jönnek - videóval