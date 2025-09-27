Aggasztó vízprobléma Békésben, lángok a túzokrezervátumban, és roadpol akció.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.

A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) útkarbantartási munkák zajlanak.

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést

Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Változékony időjárás várható: napfény és felhők váltakoznak

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 27., szombat: Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202),Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Fogorvosi ügyelet

Szombaton dr. Scherer Andrea az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.

Programok Békésben

Legnézettebb videónk

Az egyik leglátványosabb gyakorlaton vannak túl az alig néhány hete bevonult katonák Békéscsabán. A Katonai Alapkiképzési Program résztvevői ezúttal tálcatűzoltási feladatot hajtottak végre.

