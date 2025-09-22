2 órája
Sztárdömping a Körösök mentén: Curtis, Charlie és az Edda is színpadra lépett
Hírek, időjárás, útinform, napi infó
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Baleset a város határában: kórházba vittek egy gyermeket is
- Tandembicikli-túrán tekertek az esélyegyenlőségért
- Eszméletlen mennyiség: nyolc zsák kendert foglaltak le egy tanyán
- Pataky Attiláék bevették a gyulai várkertet, az Edda óriási sikerű koncertet adott
- Anya, lánya vezeti a legszebb magyarországi növénytermesztő birtokot
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Kecskemét-Békéscsaba-Gyula (44) útkarbantartási munkák folynak.
- Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- Debrecen-Szeged másodrendű főút (47) útkarbantartási munkák folynak.
- Békés vármegyében, Gyula-Városerdő településrészénél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Szeptember nem enged: kitart a meglepő időjárás
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 22., hétfő: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
Legnézettebb videónk
- Curtis és Charlie egy színpadon: szerencsés napjuk volt a dévaványaiaknak
Ilyet is ritkán látunk, de a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából ez most Dévaványán megtörténhetett. A Szerencsekoncertek sorozatában érkezett szombaton este a városba két jól ismert és népszerű fellépő: Curtis és Charlie.
Charlie-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Curtis-koncert DévaványánFotók: Szabó József
A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
Közeleg a fűtésszezon: elég egy hiba és a meleg helyett bajt okozunk
Idegesítő hibajelzés a műszerfalon – több tízezerbe is fájhat, ha elromlik ez az apróság