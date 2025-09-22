szeptember 22., hétfő

Összefoglaló

2 órája

Sztárdömping a Körösök mentén: Curtis, Charlie és az Edda is színpadra lépett

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • Kecskemét-Békéscsaba-Gyula (44) útkarbantartási munkák folynak.
  • Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
  • Debrecen-Szeged másodrendű főút (47) útkarbantartási munkák folynak.
  • Békés vármegyében, Gyula-Városerdő településrészénél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Szeptember nem enged: kitart a meglepő időjárás 

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 22., hétfő: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

Legnézettebb videónk

  • Curtis és Charlie egy színpadon: szerencsés napjuk volt a dévaványaiaknak 

Ilyet is ritkán látunk, de a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából ez most Dévaványán megtörténhetett. A Szerencsekoncertek sorozatában érkezett szombaton este a városba két jól ismert és népszerű fellépő: Curtis és Charlie.

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
 

 

 

