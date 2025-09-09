szeptember 9., kedd

Összefoglaló

41 perce

Gázálarc mögött – katonák a biztonság szolgálatában

Címkék#drog#útinform#rendőrség#hírek#Napi infó#szolgálatában#rendezvény#Békés Megyei Központi Kórház#katona

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

  • Tavaly augusztusban Békésen egy rendezvényről hazafelé tartó férfit öt támadó, köztük két testvérpár, brutálisan bántalmazott, súlyos testi sértést okozva.
  • Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség. Egy kislány zenét hallgat, telefonozva lépne a zebrára – de nem néz fel. A következő pillanatban egy száguldó motoros jelenik meg… és már késő. A történet üzenete egyszerű, de erős: Lassíts! Nézz fel!
  • Békésben három helyszínen is drogot talált a rendőrség – papírzsebkendőben, női táskában, sőt az anyósülés alatt is. Tesztek: mind pozitív.
  • Szeptember 15-től kb. 35–40 napra lezárják a Szarvas és Szentes közti utat a Veker-éri áteresz átépítése miatt. Buszok rövidebb útvonalon járnak, a köztes megállók ideiglenesen kimaradnak.
  • A békéscsabai 101. Területvédelmi Zászlóalj katonái biológiai, vegyi és nukleáris fenyegetések elleni kiképzésen vettek részt. Gázálarc, veszélyes anyagok felismerése, védőfelszerelés – mind a biztonságot szolgálja, és a közösség támogatása is kulcsfontosságú.
  • Texasból érkezett vendégek kóstolták meg a gyulai Mexicali Burrito Bár kínálatát – és mindenre öt csillagot adtak: az ételekre, a hangulatra, a vendéglátásra. 

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
  • A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Fordulat az időjárásban - a pulóvert ne hagyd otthon!

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 09., kedd: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
Hármas karambol Békésnél. Hétfő reggel három autó ütközött a 470-es főúton Békés közelében. Szerencsére senki sem sérült meg, de a forgalom jelentősen lelassult.

A hétfő legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

