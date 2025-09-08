Átfogó állami beruházások kezdődnek Békéscsabán: útépítés nyolc utcában

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Megszakad a szív! Kidobták ezt a fájdalmas tekintetű kutyapárt!

Háromszor is szerepel a rendőrség körözési adatbázisában egy drognepper. Ismeretlen helyen tartózkodik, az egész világon keresik.

Indul a munka: nyolc utcát is leaszfaltoznak Dél-Békésben. Útépítés kezdődött és várhatóan tíz hónap alatt be is fejeződik, nyolc utcát érint. A projektnyitó rendezvényen sok más információ is elhangzott.

Több új beruházással léphet előre középtávon Békéscsaba, elárulta a részleteket a polgármester. A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is helyet kapott. Ennek apropóján adott interjút Szarvas Péter polgármester, sorra véve, hogy milyen fejlesztésekre van kilátás.

Fényképeket is közzétettek Pityke őrmesterről, a rendőrségi macska pedig macskaszemeivel mesélt arról, hogy miként van.

Gyomaendrődi anyukák tapasztalatai alapján összegyűjtöttük a legjobb egészséges uzsonna ötleteket gyerekeknek, amelyek tele vannak vitaminokkal, tápanyagokkal.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

A kamiontilalom 22.00-ig tart.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Meglepetést tartogat az időjárás – ez vár ránk hétfőn!

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 08., hétfő: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Aranykehely Gyógyszertár (Berényi út 69., 454-280), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Lecsórekord a Családi Pikniken, minden eddiginél többen főztek és buliztak a tónál - videóval, galériával

Hatvanegy főzőcsapat, sok száz ember, 750 kiló paprika, paradicsom és hagyma, kiváló lecsók, új rekordok, neves fellépők. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Családi Pikniket szombaton Gyulán, a Wesselényi-tónál.

