szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

18°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Átfogó állami beruházások kezdődnek Békéscsabán: útépítés nyolc utcában

Címkék#útinform#hírek#Napi infó#ötlet#uzsonna#galéria

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

  • Megszakad a szív! Kidobták ezt a fájdalmas tekintetű kutyapárt!
  • Háromszor is szerepel a rendőrség körözési adatbázisában egy drognepper. Ismeretlen helyen tartózkodik, az egész világon keresik.
  • Indul a munka: nyolc utcát is leaszfaltoznak Dél-Békésben. Útépítés kezdődött és várhatóan tíz hónap alatt be is fejeződik, nyolc utcát érint. A projektnyitó rendezvényen sok más információ is elhangzott.
  • Több új beruházással léphet előre középtávon Békéscsaba, elárulta a részleteket a polgármester. A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is helyet kapott. Ennek apropóján adott interjút Szarvas Péter polgármester, sorra véve, hogy milyen fejlesztésekre van kilátás.
  • Fényképeket is közzétettek Pityke őrmesterről, a rendőrségi macska pedig macskaszemeivel mesélt arról, hogy miként van.
  • Gyomaendrődi anyukák tapasztalatai alapján összegyűjtöttük a legjobb egészséges uzsonna ötleteket gyerekeknek, amelyek tele vannak vitaminokkal, tápanyagokkal.

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
  • A kamiontilalom 22.00-ig tart.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Meglepetést tartogat az időjárás – ez vár ránk hétfőn!

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 08., hétfő: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Aranykehely Gyógyszertár (Berényi út 69., 454-280), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk

Lecsórekord a Családi Pikniken, minden eddiginél többen főztek és buliztak a tónál - videóval, galériával

Hatvanegy főzőcsapat, sok száz ember, 750 kiló paprika, paradicsom és hagyma, kiváló lecsók, új rekordok, neves fellépők. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Családi Pikniket szombaton Gyulán, a Wesselényi-tónál.

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu