Októberben több marad a pénztárcában

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az útinform tájékoztatása szerint,

A 44-es főúton, Békéscsaba térségében karbantartási munkát végeznek. Mindkét irányban a 129-es km-nél a külső sávot lezárják napközben.

A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Kellemes őszi időnk lesz Békésben.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Ízek kavalkádjáról, a gasztronómia sokszínűségéről, remek hangulatról, a szórakozásról szólt a szombati nap ezen a dél-békési településen. A falunap idén nem telhetett el gumicukorkák, palacsinták, bográcsban főtt, magyaros ételek, no és Ásós Géza és persze a színpadi programok nélkül. Akikkel mi összefutottunk, ők szinte mindent kóstoltak, majd jól lakottan tapsoltak, csápoltak, táncoltak a fellépők műsorán. Mutatjuk, hol jártunk!

A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.