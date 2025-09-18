Októberben több marad a pénztárcában

4 órája
Friss hírek
- Kunát gyászolja családja, a sportolók és a vállalkozók közössége is
- Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt
- Októbertől nem fizetnek adót: jó hírt kaptak az édesanyák
- Új lendületet kaptak: rekortán pályát avattak Békésen – galériával, videóval
- Nem elérhetetlen álmai otthona, egyre többen költöznek vízpartra Békésben - galériával
- Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A 44-es főúton, Békéscsaba térségében karbantartási munkát végeznek. Mindkét irányban a 129-es km-nél a külső sávot lezárják napközben.
- A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Kellemes őszi időnk lesz Békésben.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk:
Ízek kavalkádjáról, a gasztronómia sokszínűségéről, remek hangulatról, a szórakozásról szólt a szombati nap ezen a dél-békési településen. A falunap idén nem telhetett el gumicukorkák, palacsinták, bográcsban főtt, magyaros ételek, no és Ásós Géza és persze a színpadi programok nélkül. Akikkel mi összefutottunk, ők szinte mindent kóstoltak, majd jól lakottan tapsoltak, csápoltak, táncoltak a fellépők műsorán. Mutatjuk, hol jártunk!
