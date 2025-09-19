Nem akármit mutatott meg 51 település Békéscsabán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 19., péntek: Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Holnaptól nemcsak követjük a jövő fejlődését, hanem alakítjuk is – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a 12. Békés Vármegyei Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítása csütörtökön délelőtti megnyitóján Békéscsabán, a Szent István téren. A közfoglalkoztatási kiállításon 51 település, a vármegyei nemzetiségek, kamarák, intézmények vannak jelen.

