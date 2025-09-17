Pánik a síneken: kisiklott a csabai vonat, mentők rohantak a helyszínre

31 perce
- Összecsattant egy Mercedesszel, kisiklott egy csabai vonat – videó
- Füzesgyarmati gimnazista szúrta ki az álrendőrt, videón ahogy lecsaptak rá
- Hamu égette meg, a kormányt elrántotta – akcióval figyelmeztetnek - videóval, galériával
- Nincs sebességkorlátozás, robogó vonatokkal érhetsz célba ezen a szakaszon - galériával, videóval
- Ingyen is szórakozhatsz a kolbászfesztiválon – ezek a belépőárak az év bulijára
- A kerékpárúton fogták be a gyönyörű kutyát, most mindenki a felelőtlen gazdát keresi
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Ez már nem az, amit megszoktunk – az időjárás bekeményít!
Ügyeletes patikák Békésben
Szeptember 17., szerda: Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A beruházásnak köszönhetően sokkal biztonságosabbá vált a közlekedés a két település közötti útszakaszon. Erre a medgyesegyházi útfelújításra ötven évet vártak a helyiek.
