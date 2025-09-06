Súlyos balesetet szenvedett a magára hagyott hároméves gyermek

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Kerékpárversenyt rendeznek Békéscsabán, ezért a 446-os főút belterületi szakaszát, a 4-es km, vagyis a Széchenyi tér környékén lezárják 06:00-tól 20:00-ig. Kerülni a környező utcákon lehet.

A hétvégi kamiontilalom vasárnap 22.00-ig tart.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Nem kell sokat gondolkoznunk, hogy mit vegyünk fel Békésben.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Ügyeletes patikák Békésben

Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, Aranykehely Gyógyszertár (Berényi út 69., 454-280), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár, Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543) .

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Fogorvosi ügyelet

Szombaton dr. Fodor Judit az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint szombaton a Kettős-Körös vízállása Békésnél 94 centiméter, Doboznál 401 centiméter, Mezőberénynél 159 centiméter, Köröstarcsánál pedig 203 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 337 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 108 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 142 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.