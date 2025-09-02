1 órája
Sokk Békésben: holttestre bukkantak egy romos házban
- Dermesztő látvány: holttestre bukkantak a lakatlan, romos házban – a rendőrség már nyomon van
- Öngyilkos ugrás a Csaba Centerből: amit lehet, megtesznek ellene
- Egy kislányt zaklatott egy férfi a fürdőben, a gyermek anyja a nyilvánossághoz fordult
- Új-KRESZ: kiderült a dátum, mikor készül el a szabályozás és az is, mikor léphet életbe
- Ezt hogy úszták meg? Rommá tört autó az árokban – helyszíni fotók
- Magyar gulyásért és kolbászért rajong Kolumbia, a Békés vármegyei séfek nagyot alkottak – galériával, videóval
- Nincs fék a Lidl-nél: belekóstoltunk a TikTok trendekbe, itt a Beol nagy ízkísérlete – videóval
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Köröstarcsa-Csárdaszállás összekötő úton (4233) aszfaltozás folyik, félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, forgalomkorlátozásra lehet számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) útkarbantartási munkálatok folynak, félpályás lezárásra kell készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Nem úgy indul a nap, ahogy végződik – fordulat jön az időjárásban
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Aranykehely Gyógyszertár (Berényi út 69., 454-280), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Szeptember elsejétől kóstolj bele a TiKTok trendekbe – szól a felhívás a Lidl akciós újságjában. Azonnal kaptunk az alkalmon, és nyomban le is teszteltünk párat a kínálatból. Mutatjuk, milyenek az új LIDL édességek.
A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.