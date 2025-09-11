Minden ecsetvonás számít – Zoé története és a közösség ereje

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Zoé mesefala – közösség egy kis hősért

A kislány már több mint húsz kemoterápián van túl, édesanyja mellette maradt, így a család nehéz helyzetbe került. A mesefalhoz kapcsolódó adománygyűjtésből sokan segítik Zoét – mert minden ecsetvonás és felajánlás reményt ad neki.

Meggondolatlan tette majdnem az apja életébe került

Egy 14 éves fiú egy kórházi helyzetben veszélyeztette édesapját. Szerencsére az egészségügyi személyzet gyorsan közbelépett, így komolyabb következmény nem történt.

Megpróbálta elgázolni haragosát, de végül ő húzta a rövidebbet

A sértett az utolsó pillanatban el tudott ugrani az autó elől, így megúszta a gázolást. A száguldozó férfi ellen közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat.

Ne dőlj be! Így vernek át a csalók!

Hamis webshopok és közösségi oldalak terjesztenek nyereményjátékokat, autót és utalványt ígérve – mindez azonban átverés. Fontos, hogy csak hivatalos, hitelesített oldalakon tájékozódjunk, és ne dőljünk be a csalóknak.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Frontérzékenyek figyelem! Megterhelő időjárás várható a következő napokban!

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 11., csütörtök: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

JóPálya Naptár – útmutató a továbbtanuláshoz

A Békés megyei nyolcadikosok számára készült JóPálya falinaptár összegzi a továbbtanulás fontos dátumait, a szakképzési lehetőségeket és a duális képzés előnyeit, segítve a megalapozott döntéshozatalt.

