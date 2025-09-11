3 órája
Minden ecsetvonás számít – Zoé története és a közösség ereje
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Zoé mesefala – közösség egy kis hősért
A kislány már több mint húsz kemoterápián van túl, édesanyja mellette maradt, így a család nehéz helyzetbe került. A mesefalhoz kapcsolódó adománygyűjtésből sokan segítik Zoét – mert minden ecsetvonás és felajánlás reményt ad neki.
- Meggondolatlan tette majdnem az apja életébe került
Egy 14 éves fiú egy kórházi helyzetben veszélyeztette édesapját. Szerencsére az egészségügyi személyzet gyorsan közbelépett, így komolyabb következmény nem történt.
- Megpróbálta elgázolni haragosát, de végül ő húzta a rövidebbet
A sértett az utolsó pillanatban el tudott ugrani az autó elől, így megúszta a gázolást. A száguldozó férfi ellen közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat.
- Ne dőlj be! Így vernek át a csalók!
Hamis webshopok és közösségi oldalak terjesztenek nyereményjátékokat, autót és utalványt ígérve – mindez azonban átverés. Fontos, hogy csak hivatalos, hitelesített oldalakon tájékozódjunk, és ne dőljünk be a csalóknak.
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Frontérzékenyek figyelem! Megterhelő időjárás várható a következő napokban!
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 11., csütörtök: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
- JóPálya Naptár – útmutató a továbbtanuláshoz
A Békés megyei nyolcadikosok számára készült JóPálya falinaptár összegzi a továbbtanulás fontos dátumait, a szakképzési lehetőségeket és a duális képzés előnyeit, segítve a megalapozott döntéshozatalt.
A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.