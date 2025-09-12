szeptember 12., péntek

Összefoglaló

34 perce

Kastély, kukorica, költözés – mi zajlik Békésben?

Címkék#hpv#időjárás#friss hírek#Napi infó#kastély#kukorica#közlekedés#összefoglaló#kenyér#hírösszefoglaló

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

  • Ne hagyd ki! Meghosszabbították a HPV elleni védőoltás határidejét

A Mályvavirág Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy szeptember 18-ig a 7. osztályos diákok számára ingyenesen elérhető a HPV-oltás, amely a méhnyakrák és más daganatok megelőzését szolgálja.

  • Nagy tüzek nyomában Békésben

Az elmúlt években több súlyos tűzeset rázta meg Békés vármegyét, ahol raktárak és nagyobb területek kaptak lángra, ezek oltása komoly erőket mozgatott meg.

  • Menekült a rendőrök elől az ittas sofőr

Békéscsabán egy férfi ittas állapotban ült volán mögé, majd a rendőrök elől próbált elhajtani, ami jelentős rendőri intézkedést vont maga után.

  • Vita a Wenckheim-kastély körül

Hódmezővásárhely polgármestere újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására, amit a helyiek és a Fidesz-KDNP képviselői élesen bírálnak, mondván: a városnak inkább a helyi problémákkal kellene törődnie, nem a 70 km-re lévő kastéllyal. 

  • Elvitte az aszály a kukoricát

Békés vármegyében idén a gazdák nagy része nem aratja le a kukoricát, mert az aszály és az erős UV-sugárzás miatt szinte semmi nem termett, az öntözés pedig olyan költséges volt, hogy sokan inkább felhagynak a termesztéssel.

  • Éjszakába nyúló katona‐gyakorlat

Békéscsabán, Fürjes környékén szeptember 22-24 között a Honvédség tart kiképzést, napközben és este is, emiatt nőni fog a forgalom, és éles zajokra is lehet számítani.

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
  • Gerla-Veszely összekötő úton, Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főúton, Szarvas-Orosháza összekötő úton útkarbantartási folynak
  • A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Őszi fordulat: tartósabb hidegfronti hatások és egészségi következmények.

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 12., péntek: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk

  • Új helyen a Sütőker Békéscsabán

A Sütőker békéscsabai mintaboltja a JYSK parkolójába költözött, ahol továbbra is friss kovászos kenyereket, kakaós csigákat és sajtos rudakat kínálnak a vásárlóknak.

A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

