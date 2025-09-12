34 perce
Kastély, kukorica, költözés – mi zajlik Békésben?
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Ne hagyd ki! Meghosszabbították a HPV elleni védőoltás határidejét
A Mályvavirág Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy szeptember 18-ig a 7. osztályos diákok számára ingyenesen elérhető a HPV-oltás, amely a méhnyakrák és más daganatok megelőzését szolgálja.
- Nagy tüzek nyomában Békésben
Az elmúlt években több súlyos tűzeset rázta meg Békés vármegyét, ahol raktárak és nagyobb területek kaptak lángra, ezek oltása komoly erőket mozgatott meg.
- Menekült a rendőrök elől az ittas sofőr
Békéscsabán egy férfi ittas állapotban ült volán mögé, majd a rendőrök elől próbált elhajtani, ami jelentős rendőri intézkedést vont maga után.
- Vita a Wenckheim-kastély körül
Hódmezővásárhely polgármestere újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására, amit a helyiek és a Fidesz-KDNP képviselői élesen bírálnak, mondván: a városnak inkább a helyi problémákkal kellene törődnie, nem a 70 km-re lévő kastéllyal.
- Elvitte az aszály a kukoricát
Békés vármegyében idén a gazdák nagy része nem aratja le a kukoricát, mert az aszály és az erős UV-sugárzás miatt szinte semmi nem termett, az öntözés pedig olyan költséges volt, hogy sokan inkább felhagynak a termesztéssel.
- Éjszakába nyúló katona‐gyakorlat
Békéscsabán, Fürjes környékén szeptember 22-24 között a Honvédség tart kiképzést, napközben és este is, emiatt nőni fog a forgalom, és éles zajokra is lehet számítani.
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- Gerla-Veszely összekötő úton, Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főúton, Szarvas-Orosháza összekötő úton útkarbantartási folynak
- A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Őszi fordulat: tartósabb hidegfronti hatások és egészségi következmények.
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 12., péntek: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Békés Megyei Központi Kórház (Pándy Kálmán Kórház) Intézeti Gyógyszertár (Semmelweis u. 1., 526-526), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
- Új helyen a Sütőker Békéscsabán
A Sütőker békéscsabai mintaboltja a JYSK parkolójába költözött, ahol továbbra is friss kovászos kenyereket, kakaós csigákat és sajtos rudakat kínálnak a vásárlóknak.
A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
Békésben is dúl a K-Pop láz: Csabára jön a műfaj hazai királya