Kastély, kukorica, költözés – mi zajlik Békésben?

Napi infó: minden fontos egy helyen

Ne hagyd ki! Meghosszabbították a HPV elleni védőoltás határidejét

A Mályvavirág Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy szeptember 18-ig a 7. osztályos diákok számára ingyenesen elérhető a HPV-oltás, amely a méhnyakrák és más daganatok megelőzését szolgálja.

Nagy tüzek nyomában Békésben

Az elmúlt években több súlyos tűzeset rázta meg Békés vármegyét, ahol raktárak és nagyobb területek kaptak lángra, ezek oltása komoly erőket mozgatott meg.

Menekült a rendőrök elől az ittas sofőr

Békéscsabán egy férfi ittas állapotban ült volán mögé, majd a rendőrök elől próbált elhajtani, ami jelentős rendőri intézkedést vont maga után.

Vita a Wenckheim-kastély körül

Hódmezővásárhely polgármestere újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására, amit a helyiek és a Fidesz-KDNP képviselői élesen bírálnak, mondván: a városnak inkább a helyi problémákkal kellene törődnie, nem a 70 km-re lévő kastéllyal.

Elvitte az aszály a kukoricát

Békés vármegyében idén a gazdák nagy része nem aratja le a kukoricát, mert az aszály és az erős UV-sugárzás miatt szinte semmi nem termett, az öntözés pedig olyan költséges volt, hogy sokan inkább felhagynak a termesztéssel.

Éjszakába nyúló katona‐gyakorlat

Békéscsabán, Fürjes környékén szeptember 22-24 között a Honvédség tart kiképzést, napközben és este is, emiatt nőni fog a forgalom, és éles zajokra is lehet számítani.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

Gerla-Veszely összekötő úton, Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főúton, Szarvas-Orosháza összekötő úton útkarbantartási folynak

A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Őszi fordulat: tartósabb hidegfronti hatások és egészségi következmények.