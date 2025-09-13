18 perce
Tüskék az úton és sötét esték: bringásokat sanyargat a királydinnye, áramszünet bénítja Csabát
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Testi sértés: brutális támadás Vésztőn
Egy 26 éves, okányi férfi februárban, teljesen váratlanul rátámadt egy ismeretlen férfira Vésztőn, a Bartók Béla utcában. Lerúgta, majd legalább kilencszer ököllel ütötte, többször belerúgott, még a fejét is rugdosta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, de az elkövető ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, és akár börtönbüntetés is várhat rá.
- Kedvesség a gyulai gyermekosztályon
Egy édesanya kislányával a gyulai kórház gyermekosztályára került, ahol pozitív élmények érték: az asszisztens figyelmes volt, a doktornő kedvesen, emberien bánt velük, külön kiemelték dr. Zsigmond Annát és Rotyisné Mészár Anitát a gondoskodásukért.
- Defekthegyek a bicikliúton: királydinnye tüske nyúzza a bringákat
A város kerékpárútjait ellepték a királydinnye tüskéi — sok bringás panaszkodik, hogy naponta kell defekteket javítani. A fűnyírás után a levágott növény és füves hulladék tovább teríti a tüskéket. Szakember szerint tömör vagy defekttűrő gumi, illetve a királydinnye eltávolítása segíthetne.
- Áramkimaradás lesz több száz háznál Csabán
Szeptemberben előre tervezett munkálatok miatt áramszünet lesz Békéscsabán – érinti a város több utcáját.
- Nagydíjat nyert a gyulai rakott császárszalonna
A Gyulahús Kft. a Gyulai rakott sertés császárszalonna termékcsaláddal Érték és Minőség Nagydíjat, valamint különdíjat is kapott az Országházban.
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- Gerla-Veszely összekötő úton, Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főúton, Szarvas-Orosháza összekötő úton útkarbantartási folynak
- A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Durva frontok jönnek-mennek, ettől sokak feje hasogat majd.
Ügyeletes patikák Békésben
Szeptember 13., szombat: Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A Békéscsabai Jókai Színház évadnyitó gáláján bejelentették: „Szomorú Vasárnap“ helyett Patrick Hamilton „Gázláng” című pszichothrillerét játsszák majd a Stúdiószínházban.