Összefoglaló

2 órája

Tüskék az úton és sötét esték: bringásokat sanyargat a királydinnye, áramszünet bénítja Csabát

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

  • Testi sértés: brutális támadás Vésztőn

Egy 26 éves, okányi férfi februárban, teljesen váratlanul rátámadt egy ismeretlen férfira Vésztőn, a Bartók Béla utcában. Lerúgta, majd legalább kilencszer ököllel ütötte, többször belerúgott, még a fejét is rugdosta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, de az elkövető ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, és akár börtönbüntetés is várhat rá.

  • Kedvesség a gyulai gyermekosztályon

Egy édesanya kislányával a gyulai kórház gyermekosztályára került, ahol pozitív élmények érték: az asszisztens figyelmes volt, a doktornő kedvesen, emberien bánt velük, külön kiemelték dr. Zsigmond Annát és Rotyisné Mészár Anitát a gondoskodásukért.

  • Defekthegyek a bicikliúton: királydinnye tüske nyúzza a bringákat

A város kerékpárútjait ellepték a királydinnye tüskéi — sok bringás panaszkodik, hogy naponta kell defekteket javítani. A fűnyírás után a levágott növény és füves hulladék tovább teríti a tüskéket. Szakember szerint tömör vagy defekttűrő gumi, illetve a királydinnye eltávolítása segíthetne.

  • Áramkimaradás lesz több száz háznál Csabán

Szeptemberben előre tervezett munkálatok miatt áramszünet lesz Békéscsabán – érinti a város több utcáját.

  • Nagydíjat nyert a gyulai rakott császárszalonna

A Gyulahús Kft. a Gyulai rakott sertés császárszalonna termékcsaláddal Érték és Minőség Nagydíjat, valamint különdíjat is kapott az Országházban.

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
  • Gerla-Veszely összekötő úton, Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főúton, Szarvas-Orosháza összekötő úton útkarbantartási folynak
  • A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Durva frontok jönnek-mennek, ettől sokak feje hasogat majd.

Ügyeletes patikák Békésben

Szeptember 13., szombat: Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, Marsal Gyógyszertár (Batsányi u. 1., 435-016), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, PatikaPlus Gyógyszertár (Kétegyházi u. 1., 521-025), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 68/510-300, 68/510-311), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

Szomorú Vasárnap helyett: új évad, új darab Békéscsabán

A Békéscsabai Jókai Színház évadnyitó gáláján bejelentették: „Szomorú Vasárnap“ helyett Patrick Hamilton „Gázláng” című pszichothrillerét játsszák majd a Stúdiószínházban.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
