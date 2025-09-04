41 perce
Ez a gyümölcs lehet a fiatalság kulcsa – nem véletlenül kapkodják el!
Friss hírek
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Köröstarcsa-Csárdaszállás összekötő úton (4233) aszfaltozás folyik, félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, forgalomkorlátozásra lehet számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) útkarbantartási munkálatok folynak, félpályás lezárásra kell készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Mielőtt elindulsz: ezt nem árt tudni a mai időjárásról
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Aranykehely Gyógyszertár (Berényi út 69., 454-280), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
A békéscsabai származású énekes, Varga Viktor fordított világban él. Ahogy a slágerében is elhangzik, lehet zöld az ég és kék a fű, és szerinte a Viharsarokban a Hold világítja meg a Napot. A Békéscsabai Irodalmi Estek 218. állomásán – amelyet kedden tartottak a piacon – ő volt a sztárvendég: elhozta verseit, és ha itt volt, énekelt is. Sőt, üzent is a békéscsabaiaknak.
A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.