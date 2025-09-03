1 órája
Szörnyű gyerekgyilkosság: kommandósok csaptak le a kislány életét kioltó szörnyetegre
Friss hírek
- Mentőhelikoptert is riasztottak a lezárt M44-esre
- Elfogták a 22 hónapos miskei kislány gyilkosát, kommandósok csaptak le rá
- Egy házaspár mentette meg a szerencsétlenül járt idős férfi életét
- Öt magára hagyott kiskutya sírt az út szélén, hajszálon múlt, hogy halálra gázolják őket
- Az internet szerint két KFC van már Békésben, de azért még ne rohanjunk
- Hungarikumhoz méltó milliárdos fejlesztésekkel válhat még hatékonyabbá a termelés a Gyulahúsnál
Közlekedés
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Köröstarcsa-Csárdaszállás összekötő úton (4233) aszfaltozás folyik, félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, forgalomkorlátozásra lehet számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) útkarbantartási munkálatok folynak, félpályás lezárásra kell készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Meglepetést tartogat az időjárás – ez vár ránk szerdán!
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Aranykehely Gyógyszertár (Berényi út 69., 454-280), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
