Friss megyei hírek: e-rolleres balesetek, gyermekfelügyelői visszaélés és békéscsabai gazdasági mérföldkő

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Furta-Gyula összekötő úton (4219) építési munkálatok folynak

Tarhos-Békés-Gerla összekötő út (4238) útkarbantartási munkák folynak

Békés vármegyében, Gyula-Városerdő településrészénél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

Debrecen-Szeged másodrendű főút (47) Híd- és áteresz javítás és karbantartás zajlik

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Nemcsak hangulatunk, de az időjárás is hullámzik majd.

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 23., kedd: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is

Legnézettebb videónk

Ezt a koncertet sose felejti el a Tankcsapda frontembere – képek, videó

Dévaványán lépett fel vasárnap este a Tankcsapda. A koncertre aludt egyet a zenekar frontembere, Fejes Tamás, majd gyorsértékelést adott, de a Tankcsapda hivatalos oldalán is leírták, mit tapasztaltak.

A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

