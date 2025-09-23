2 órája
Friss megyei hírek: e-rolleres balesetek, gyermekfelügyelői visszaélés és békéscsabai gazdasági mérföldkő
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek
- Szexuálisan molesztált két fiút is a gyermekfelügyelő
- Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházásával gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba
- Furcsa betörő: új és használt bugyikért vállalta a kockázatot
- Sokan ámulva figyelték: a szerencsés horgász fél órán át birkózott a tó szörnyével
- Rossz helyre utaltál? Mutatjuk, hogy kaphatod vissza a pénzed!
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Furta-Gyula összekötő úton (4219) építési munkálatok folynak
- Tarhos-Békés-Gerla összekötő út (4238) útkarbantartási munkák folynak
- Békés vármegyében, Gyula-Városerdő településrészénél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
- Debrecen-Szeged másodrendű főút (47) Híd- és áteresz javítás és karbantartás zajlik
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Nemcsak hangulatunk, de az időjárás is hullámzik majd.
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 23., kedd: Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Szabadság tér 24., 453-517), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházásával gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba
Tragédia az e-rolleren: egy gyermek és egy felnőtt kritikus állapotba került – megszólalt a polgármester