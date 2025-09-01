4 órája
Ahol nem élet van, csak pusztítás – megdöbbentő helyre bukkantak az állatvédők
- Ez még a sokat látott állatvédőket is megviselte: egy kikötözött ló és más állatok tetemeire bukkantak – képek, videó
- Hiába kezdő, rögtön szagot fogott: így buktatta le Süti a drogdílert
- Sokkoló számok: rengeteg balesetet hozott a nyár Békésben
- Hétfőtől nagy változás jön a hazai fizetős utakon, az M44-est is érinti
- Megrázó videó került elő a férfiról, aki el akarta dobni az életét
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Köröstarcsa-Csárdaszállás összekötő úton (4233) aszfaltozás folyik, félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, forgalomkorlátozásra lehet számítani.
- A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Fordulat eső után: ilyen időre kevesen számítottak.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Kondoros központjában két gépkocsi ütközött össze – a helyszínre a mentők is kivonultak. Az olvasónk által beküldött videón jól látható a gyors beavatkozás, ahogy a mentők megérkeztek, és megkezdték az ellátást.
