szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

4 órája

Ahol nem élet van, csak pusztítás – megdöbbentő helyre bukkantak az állatvédők

Címkék#időjárás#ügyeletes gyógyszertárak#beol videó#hírek#Napi infó#közlekedés

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen. Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Köröstarcsa-Csárdaszállás összekötő úton (4233) aszfaltozás folyik, félpályás útlezárásra kell számítani.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, forgalomkorlátozásra lehet számítani. 
  • A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet. 

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Fordulat eső után: ilyen időre kevesen számítottak.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Kondoros központjában két gépkocsi ütközött össze – a helyszínre a mentők is kivonultak. Az olvasónk által beküldött videón jól látható a gyors beavatkozás, ahogy a mentők megérkeztek, és megkezdték az ellátást.

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu