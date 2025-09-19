szeptember 21., vasárnap

Összefoglaló

2025.09.19. 19:06

Fehér-tó napja, koncertek, makett kiállítás - rengeteg program Békésben

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

  • Őrületes koncert, eszméletlen hangulat: így tarolt a Bagossy a városnapokon! 

Szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a XXV. Dévaványai Városnapokat.

  • SMS jön a TAj-kártyáról, kiderült, mi áll a háttérben

Szinte senki sem örült annak az üzenetnek, amit sokan kaptak az elmúlt napokban. Az SMS-ben érkezett értesítés a TAJ-kártya megújításáról szólt.

  • 26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János

Szarvas város nemrég nyugdíjba vonuló jegyzője 26 év alatt megélt nehezebb és derűsebb időket is. Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője volt, de számos más kitüntetést is kapott.

  • Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – galériával, videóval

Apróságokkal, különleges alkotásokkal telt meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme. Szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny. Mi is benéztünk, és valóságos csodákkal találkoztunk.

  • Több ezer embert csábított a természet a Fehértó napján – galériával, videóval

Elérkezett a várva várt nap, idén is várták a szervezők, az önkéntesek, az árusok, a fellépők, a sütésben, főzésben jeleskedők és mindazok, akik sok újdonsággal, meglepetésekkel készültek a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi nyílt napjára, amit immáron 24. alkalommal Kardoskút önkormányzatával közösen szerveznek. A Fehértó napja sok ezer ember naptárába be volt írva, az már biztos, mert szombat reggeltől nem volt megállás.

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
  • A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
  • A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben. 

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Ügyeletes patikák Békésben

szeptember 21., vasárnap: Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Sarkad, Sétány Gyógyszertár, Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

Legnézettebb videónk

  • Rekord született: százával álltak rajthoz a futók, hogy támogassák a koraszülöttmentést – galériával, videóval

Jövőre kikerekedik ez a szám, de az idei, a 9. jótékonysági futóverseny is képes volt egy rekord felállítására. A IX. Linamar jótékonysági futóverseny iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés. Ezt tapasztaltuk a szombati bemelegítésénél és a rajtnál is.

Linamar jótékonysági futóverseny

Fotók: Csete Ilona

A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
 

 

 

