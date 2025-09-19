Fehér-tó napja, koncertek, makett kiállítás - rengeteg program Békésben

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek

Őrületes koncert, eszméletlen hangulat: így tarolt a Bagossy a városnapokon!

Szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a XXV. Dévaványai Városnapokat.

SMS jön a TAj-kártyáról, kiderült, mi áll a háttérben

Szinte senki sem örült annak az üzenetnek, amit sokan kaptak az elmúlt napokban. Az SMS-ben érkezett értesítés a TAJ-kártya megújításáról szólt.

26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János

Szarvas város nemrég nyugdíjba vonuló jegyzője 26 év alatt megélt nehezebb és derűsebb időket is. Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője volt, de számos más kitüntetést is kapott.

Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – galériával, videóval

Apróságokkal, különleges alkotásokkal telt meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme. Szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny. Mi is benéztünk, és valóságos csodákkal találkoztunk.

Több ezer embert csábított a természet a Fehértó napján – galériával, videóval

Elérkezett a várva várt nap, idén is várták a szervezők, az önkéntesek, az árusok, a fellépők, a sütésben, főzésben jeleskedők és mindazok, akik sok újdonsággal, meglepetésekkel készültek a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi nyílt napjára, amit immáron 24. alkalommal Kardoskút önkormányzatával közösen szerveznek. A Fehértó napja sok ezer ember naptárába be volt írva, az már biztos, mert szombat reggeltől nem volt megállás.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.