2025.09.19. 19:06
Fehér-tó napja, koncertek, makett kiállítás - rengeteg program Békésben
- Őrületes koncert, eszméletlen hangulat: így tarolt a Bagossy a városnapokon!
Szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a XXV. Dévaványai Városnapokat.
- SMS jön a TAj-kártyáról, kiderült, mi áll a háttérben
Szinte senki sem örült annak az üzenetnek, amit sokan kaptak az elmúlt napokban. Az SMS-ben érkezett értesítés a TAJ-kártya megújításáról szólt.
- 26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János
Szarvas város nemrég nyugdíjba vonuló jegyzője 26 év alatt megélt nehezebb és derűsebb időket is. Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője volt, de számos más kitüntetést is kapott.
- Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – galériával, videóval
Apróságokkal, különleges alkotásokkal telt meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme. Szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny. Mi is benéztünk, és valóságos csodákkal találkoztunk.
- Több ezer embert csábított a természet a Fehértó napján – galériával, videóval
Elérkezett a várva várt nap, idén is várták a szervezők, az önkéntesek, az árusok, a fellépők, a sütésben, főzésben jeleskedők és mindazok, akik sok újdonsággal, meglepetésekkel készültek a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi nyílt napjára, amit immáron 24. alkalommal Kardoskút önkormányzatával közösen szerveznek. A Fehértó napja sok ezer ember naptárába be volt írva, az már biztos, mert szombat reggeltől nem volt megállás.
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) karbantartási munkálatok miatt félpályás útlezárás van érvényben.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
- Őszi kabát? Várj még! Vasárnap újra nyár költözik Békésbe – videóval
Ügyeletes patikák Békésben
szeptember 21., vasárnap: Békéscsaba, Kristály Gyógyszertár (Petőfi u. 2., 529-060), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210. 386-220), Gyula, Szent László Gyógyszertár (Dob u. 14., 521-240), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Sarkad, Sétány Gyógyszertár, Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
Legnézettebb videónk
- Rekord született: százával álltak rajthoz a futók, hogy támogassák a koraszülöttmentést – galériával, videóval
Jövőre kikerekedik ez a szám, de az idei, a 9. jótékonysági futóverseny is képes volt egy rekord felállítására. A IX. Linamar jótékonysági futóverseny iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés. Ezt tapasztaltuk a szombati bemelegítésénél és a rajtnál is.
Linamar jótékonysági futóversenyFotók: Csete Ilona
Őszi kabát? Várj még! Vasárnap újra nyár költözik Békésbe – videóval
Még a sas sem riasztja el ezt a harcias madarat, élet-halál harc dúl a pusztában