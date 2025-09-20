Egyensúlyba kerül a fény és a sötétség, jön a napéjegyenlőség

Szeptemberben több látványos égi jelenséget is megfigyelhettünk Békés vármegyében. Most pedig egy újabb jeles csillagászati pillanat vár ránk, ugyanis jön az őszi napéjegyenlőség.

Az őszi napéjegyenlőség fontos csillagászati esemény. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

A Hold bekapta a Fiastyúkot

Néhány napja a fogyó Hold áthaladt a Bika csillagképének legismertebb halmazán, a Fiastyúkon. Az égitest fokozatosan közelített a csillaghalmazhoz: eleinte közvetlenül egymás mellett voltak, majd a Hold a Fiastyúk közepén tűnt fel.

Kísérteties látvány jelent meg Békéscsaba felett

Szeptember első vasárnapján különleges égi jelenség kápráztatta el az égboltot figyelőket. Teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold alakult ki, amelynek során a Hold sejtelmes vöröses árnyalatot öltött.