Egyensúlyba kerül a fény és a sötétség, jön a napéjegyenlőség
Újabb csillagászati fordulóponthoz közeledünk. Hamarosan itt az őszi napéjegyenlőség.
Szeptemberben több látványos égi jelenséget is megfigyelhettünk Békés vármegyében. Most pedig egy újabb jeles csillagászati pillanat vár ránk, ugyanis jön az őszi napéjegyenlőség.
A Hold bekapta a Fiastyúkot
Néhány napja a fogyó Hold áthaladt a Bika csillagképének legismertebb halmazán, a Fiastyúkon. Az égitest fokozatosan közelített a csillaghalmazhoz: eleinte közvetlenül egymás mellett voltak, majd a Hold a Fiastyúk közepén tűnt fel.
Kísérteties látvány jelent meg Békéscsaba felett
Szeptember első vasárnapján különleges égi jelenség kápráztatta el az égboltot figyelőket. Teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold alakult ki, amelynek során a Hold sejtelmes vöröses árnyalatot öltött.
Kísérteties látvány jelent meg Békéscsaba felett - galériával, videóval
Fotók: Lehoczky Péter, Bencsik Ádám
Mikor jön az őszi napéjegyenlőség?
Szeptember 22-én, hétfőn este 20 óra 19 perckor hivatalosan is beköszönt a csillagászati ősz. Ez az időpont az őszi napéjegyenlőség, amikor a Föld minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Bár a hétköznapokban inkább az időjárás változása jelzi az évszakváltást, a napéjegyenlőség mindig pontosan meghatározza, mikor indul a természet lassabb, befelé forduló időszaka. A jelenség évente kétszer fordul elő: tavasszal és ősszel.
Ilyenkor a Föld egyenlítője pontosan merőlegesen metszi a Nap útját, így a fény egyenletesen oszlik el az északi és a déli félteke között. Az északi féltekén ez a csillagászati ősz kezdete, míg a délin éppen ekkor indul a tavasz.
Érdekesség, hogy bár a „napéjegyenlőség” szó tökéletes egyensúlyt sugall, a valóságban a nappal ekkor is valamivel hosszabb az éjszakánál. Az egyenlítőn mintegy 12 perccel, és ahogy haladunk a sarkok felé, az eltérés egyre nagyobb. A Föld forgása, a Nap látszólagos mérete és a légköri fénytörés miatt tehát a teljesen pontos 12–12 órás arány inkább csak elméleti.
Milyen hagyományok köthetők a napéjegyenlőséghez?
A napéjegyenlőséghez számos hagyomány is kapcsolódik. A kelta kultúrában ilyenkor ünnepelték a Mabont, a betakarítás végét, hálát adva a termésért. Angliában a Harvest Home és a Szent Mihály-nap vált fontos dátummá, míg Japánban ma is állami ünnep a Shūbun no Hi, amikor sokan látogatják elhunyt szeretteik sírját, és családi körben emlékeznek.
Magyarországon a napéjegyenlőség ideje egybeesik a szüreti időszakkal. A népi kalendáriumban Szent Mihály napjához kötődő hagyományok – a pásztorok számadása, a gazdasági év lezárása – mind azt jelezték, hogy a természet új szakaszba lép.
Az őszi napéjegyenlőség tehát nem csupán csillagászati érdekesség. Emlékeztet arra, hogy a világ rendje ciklikus, a fény és a sötétség váltakozása pedig évszázadok óta meghatározza mindennapjainkat.
