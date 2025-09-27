Őszi kulturális attrakció egy dél-békési településen

Színezd újra, színezd újra – dudorásztam magamban, miközben visszatérő látogatóként megérkeztem Dél-Békésnek a termálfürdőjéről is híres településére. Nagybánhegyes visszavár – a Pepó család invitál ide festőket már sok éve. A település, a vendéglátó házaspár, a hangulat és azok az ecsetvonások, amelyek összekötik az alkotókat évről évre, ez mind kell ahhoz, hogy közösségteremtő ereje legyen ezeknek a találkozásoknak. Van is!

A nagy csapat Nagybánhegyes Erzsébet királyné utca 36. szám alatti közösségi termében. Fotó: BMH

Nagybánhegyes attrakcióra készül

Az idei a 8. képzőművészeti alkotótáboruk. Nagybánhegyes ismét baráti szeretettel várta azokat az alkotókat, akik már ismerik a járást, sőt, várják az őszi alkalmat. A festőtáboroknak már hagyományai vannak. Például az, hogy a hét zárásaként egy kiállításon mutatják meg a közönségnek, mi inspirálta őket, milyen képeket készítettek.

Az utolsó napon jártunk náluk. Pepó János és felesége az önkormányzat és helyi támogatók segítségével látta vendégül a 12 festőt, közöttük Murányi Terézt, a szegedi jegyzett festőt, aki 8 éve visszajár ide.

Ahogy a helyiek fogalmaztak: ez Nagybánhegyes őszi kulturális attrakciója. Akinek felkeltette a kíváncsiságát, az szombaton 17 órakor a táborzáró kiállításra feltétlenül látogasson el.

Murányi Teréz szegedi festő is egy hetet töltött itt. A szerző felvétele