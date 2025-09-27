1 órája
Őszi kulturális attrakció egy dél-békési településen
Mi vonz vissza egy dél-békési településre minden évben festőket? Erre voltunk kíváncsiak idén is, amikor bekopogtunk Nagybánhegyesre, a festékillatú alkotótáborukba.
Színezd újra, színezd újra – dudorásztam magamban, miközben visszatérő látogatóként megérkeztem Dél-Békésnek a termálfürdőjéről is híres településére. Nagybánhegyes visszavár – a Pepó család invitál ide festőket már sok éve. A település, a vendéglátó házaspár, a hangulat és azok az ecsetvonások, amelyek összekötik az alkotókat évről évre, ez mind kell ahhoz, hogy közösségteremtő ereje legyen ezeknek a találkozásoknak. Van is!
Nagybánhegyes attrakcióra készül
Az idei a 8. képzőművészeti alkotótáboruk. Nagybánhegyes ismét baráti szeretettel várta azokat az alkotókat, akik már ismerik a járást, sőt, várják az őszi alkalmat. A festőtáboroknak már hagyományai vannak. Például az, hogy a hét zárásaként egy kiállításon mutatják meg a közönségnek, mi inspirálta őket, milyen képeket készítettek.
Az utolsó napon jártunk náluk. Pepó János és felesége az önkormányzat és helyi támogatók segítségével látta vendégül a 12 festőt, közöttük Murányi Terézt, a szegedi jegyzett festőt, aki 8 éve visszajár ide.
Ahogy a helyiek fogalmaztak: ez Nagybánhegyes őszi kulturális attrakciója. Akinek felkeltette a kíváncsiságát, az szombaton 17 órakor a táborzáró kiállításra feltétlenül látogasson el.
