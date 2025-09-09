szeptember 9., kedd

Hírösszefoglaló

1 órája

Tragikus betegségben hunyt el a kutató

Egy nő 24 millió forintot tett kockára. Mutatjuk, hogyan alakult a történet. Eközben Vésztő-Mágor közössége gyászolja Nagy László Andrást. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 9-én.

Beol.hu

Betegség következtében elhunyt Nagy László András.

Nagy László Andrást gyászolja Vésztő-Mágor
Nagy László András rövid, tragikus betegség után hunyt el. Fotó: Facebook

Nagy László András búcsúja – Vésztő-Mágor gyászol

Vésztő-Mágor történelmi értékeinek elhivatott kutatója, a helyi múzeum vezetője, Nagy László András, szeptember 9-én, rövid, tragikus betegség következtében váratlanul elhunyt. A közösség számára pótolhatatlan veszteség, emlékét tisztelettel megőrzik.

Majdnem odaveszett 24 millió

Egy békéscsabai nő kis híján hatalmas összeget veszített el egy ügyes trükkel. Az utolsó pillanatban azonban másképp alakult a történt.

A csalók most is banki alkalmazottaknak adták ki magukat, megkörnyékeztek egy békéscsabai nőt is. Illusztráció: Shutterstock

Pusztító tűz: a hősök egész éjjel dolgoztak

Hétfő este hatalmas tűz ütött ki Mezőhegyesen. Több település tűzoltói egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és csak hajnalra sikerült megfékezniük. Az utómunkálatok és a vizsgálat még zajlik.

Pusztított a tűz Mezőhegyesen
A mezőhegyesi tűzhöz hasonló már régen volt a vármegyében, gyakorlatilag mindent elpusztítottak a lángok.
Forrás: katasztofavedelem.hu

Ezzel a trükkel szerezte meg a szomszéd nyugdíját

Sarkadon egy nő szokatlan módon próbált hozzájutni a szomszédja pénzéhez. A történet végkimenetele a hivatalos eljárásban dőlt el ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Alaposan összekuszálta a szálakat a 38 éves sarkadi nő, átverte a postást és megszerezte a szomszéd nyugdíját. Illusztráció: MW

Egészséges start az iskolában

A tanévkezdésnél kiemelten fontos a megfelelő alvás, a folyadékpótlás és a tápláló reggeli a gyerekeknek. A szakértők szerint a D-vitamin szedése és a pihenés is segíti a koncentrációt és az egészséges fejlődést.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed sok hasznos tanácsot adott a tanévkezdés kapcsán. Fotó: Bencsik Ádám

Megérkezett a KFC Gyulára

A fürdőváros belvárosában megnyílt a megye második KFC-je. Már a nyitás előtt sorban álltak az első vendégek, az étterem pedig nemcsak új ízeket, hanem munkahelyeket és modern dizájnt is hozott a városnak.

A KFC gyulai éttermében már nyitás után is nagy volt az érdeklődés. Fotó: Bencsik Ádám

Makettek nagy napja a Csabagyönygében

Szeptember 20–21-én a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezik meg a Körös Makett Kupát, ahol a modellek aprólékos világában mérik össze tudásukat a résztvevők. A látogatók színes maketteket, izgalmas versenyeket és kreatív megoldásokat láthatnak a kis formátumú csatákban.

Makettek töltik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagy termét
Fotó: Licska Balázs

 

