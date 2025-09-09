4 órája
Tragikus betegségben hunyt el a kutató
Egy nő 24 millió forintot tett kockára. Mutatjuk, hogyan alakult a történet. Eközben Vésztő-Mágor közössége gyászolja Nagy László Andrást. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 9-én.
Betegség következtében elhunyt Nagy László András.
Nagy László András búcsúja – Vésztő-Mágor gyászol
Vésztő-Mágor történelmi értékeinek elhivatott kutatója, a helyi múzeum vezetője, Nagy László András, szeptember 9-én, rövid, tragikus betegség következtében váratlanul elhunyt. A közösség számára pótolhatatlan veszteség, emlékét tisztelettel megőrzik.
Majdnem odaveszett 24 millió
Egy békéscsabai nő kis híján hatalmas összeget veszített el egy ügyes trükkel. Az utolsó pillanatban azonban másképp alakult a történt.
Pusztító tűz: a hősök egész éjjel dolgoztak
Hétfő este hatalmas tűz ütött ki Mezőhegyesen. Több település tűzoltói egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és csak hajnalra sikerült megfékezniük. Az utómunkálatok és a vizsgálat még zajlik.
Ezzel a trükkel szerezte meg a szomszéd nyugdíját
Sarkadon egy nő szokatlan módon próbált hozzájutni a szomszédja pénzéhez. A történet végkimenetele a hivatalos eljárásban dőlt el ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.
Egészséges start az iskolában
A tanévkezdésnél kiemelten fontos a megfelelő alvás, a folyadékpótlás és a tápláló reggeli a gyerekeknek. A szakértők szerint a D-vitamin szedése és a pihenés is segíti a koncentrációt és az egészséges fejlődést.
Megérkezett a KFC Gyulára
A fürdőváros belvárosában megnyílt a megye második KFC-je. Már a nyitás előtt sorban álltak az első vendégek, az étterem pedig nemcsak új ízeket, hanem munkahelyeket és modern dizájnt is hozott a városnak.
Makettek nagy napja a Csabagyönygében
Szeptember 20–21-én a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezik meg a Körös Makett Kupát, ahol a modellek aprólékos világában mérik össze tudásukat a résztvevők. A látogatók színes maketteket, izgalmas versenyeket és kreatív megoldásokat láthatnak a kis formátumú csatákban.