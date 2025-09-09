Szomorú hír jött: elhunyt a Sárrét történeteinek, értékeinek jeles kutatója

– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy intézményvezetőnk, Nagy László András rövid, tragikus betegség után, szeptember 9-én elhunyt – tudatták a fájó hírt a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum közösségi oldalán.

Nagy László András rövid, tragikus betegség után hunyt el. Fotó: Facebook

Nagy László Andrást gyászolja a vésztő-mágori közösség

Mint írják, a szakember távozása pótolhatatlan veszteség mindannyiuk számára. A Sárrét hagyományainak, történetének és értékeinek egyik legjobb ismerőjével lett kevesebb a világunk.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük, kollégái osztoznak a család gyászában.

