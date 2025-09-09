40 perce
Szomorú hír jött: elhunyt a Sárrét történeteinek, értékeinek jeles kutatója
Szomorú hír érkezett. Rövid, tragikus betegség után váratlanul elhunyt a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum vezetője, Nagy László András.
– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy intézményvezetőnk, Nagy László András rövid, tragikus betegség után, szeptember 9-én elhunyt – tudatták a fájó hírt a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum közösségi oldalán.
Nagy László Andrást gyászolja a vésztő-mágori közösség
Mint írják, a szakember távozása pótolhatatlan veszteség mindannyiuk számára. A Sárrét hagyományainak, történetének és értékeinek egyik legjobb ismerőjével lett kevesebb a világunk.
Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük, kollégái osztoznak a család gyászában.
Legutóbb éppen itt, Vésztő-Mágoron bukkantak egy szenzációs, 7000 éves leletre.
Amikor a tarja találkozik a várral: a Szent Miklós Parkban megnézhetik - videóval