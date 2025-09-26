szeptember 26., péntek

Kiszimatolják, ha gáz van: különös autó járja az országot

Címkék#különleges autó#ellenőrzés#gázszivárgás#MVM

Egy különleges jármű szeli a kilométereket Békésben is. Az MVM speciális, gázszivárgás-ellenőrző autója bárhol felbukkanhat.

Beol.hu

Gázszivárgás-ellenőrző autó járja az utakat hazánkban – olvasható az MVM For You bejegyzésésében. Mint írják, ez nem egy átlagos jármű: tele van speciális műszerekkel, amelyekkel folyamatosan pásztázza és „szimatolja” a hálózatot, hogy már a legkisebb gázszivárgásra utaló jelet is azonnal kiszúrja. Ez azért különösen fontos, mert így gyorsan és hatékonyan megelőzhetik a veszélyhelyzeteket.

Az MVM gázszivárgás-ellenőrző autója bárhol felbukkanhat.
Az MVM gázszivárgás-ellenőrző autója a hálózatot szimatolja. Forrás: MVM Csoport

MVM: a gázszivárgás-ellenőrző autó bárhol felbukkanhat

Lehet, hogy lassan halad, de ennek nyomós oka van. Ez a tempó garantálja a pontos mérést és a gázellátás biztonságát. Ha éppen előtted halad az úton, akkor kérünk, légy türelmes – érted dolgozik.

A gázszivárgás-ellenőrző autó működéséről egy videót is hoztunk.

Még csak egy hónapja élesítették az MVM új fejlesztését, de már több tízezren választották. Egyre népszerűbb a fényképes mérőóra-leolvasás.

 

