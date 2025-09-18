szeptember 18., csütörtök

Kellemetlen meglepetés

3 órája

Ez mindenkit érint: több napra leáll az MVM

Címkék#árammennyiség#használat#ügyfél#MVM

Péntek estétől vasárnap estig leáll az MVM.

Bátori Attila

Az MVM az elmúlt hónapokban több újítást is bevezetett. Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala, és több helyen is okosmérőket szereltek fel, most azonban több napos leállásra kell készülni.

Karbantartás miatt korlátozottan lesz elérthető az MVM
Nehézkes lesz a hétvégén használni az MVM egyes szolgáltatásait. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Megváltozott a villany- és gázszámla

Augusztus 1-jétől módosult az MVM Next által kibocsátott energiaszámlák, vagyis a villanyszámla és a gázszámla első oldala. A változás az úgynevezett rezsiboxot érinti, amely a számla kiemelt információkat tartalmazó része.

Eljött az okosmérők korszaka

Immár nem kell figyelni, hogy mennyire pörög a villanyóra, nem kell diktálni, nem kell otthon várni a leolvasóra. Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy hol szerelnek fel okosmérőt.

Mikor áll le az MVM?

Korlátozottan lesznek elérhetők bizonyos online szolgáltatások a hétvégén – erről adott tájékoztatást az MVM.  A rendszer karbantartása szeptember 19-én, péntek este 10 órától egészen 21-én, vasárnap este 10 óráig tart majd. 

Milyen MVM szolgáltatásokat érint a leállás?

A karbantartás alatt a felület használata akadályokba ütközhet, a megszokott funkciók nem, vagy csak részben lesznek elérhetők. A cég a kellemetlenségek miatt a felhasználók megértését kéri.

Emellett szombaton, szeptember 20-án külön is érdemes figyelniük az E.ON-hálózatok területén élőknek. Délelőtt 10 órától délután 4 óráig ugyanis a megszokottnál lassabban íródik jóvá az előre megvásárolt árammennyiség az okosmérővel rendelkező ügyfelek készülékein. Ez azt jelenti, hogy a feltöltést követően némi késéssel jelenik meg az energia a mérőkön.

Az érintetteknek emiatt érdemes előre gondoskodniuk a szükséges mennyiségű villamos energiáról, nehogy kellemetlen meglepetés érje őket a hétvége folyamán. A szolgáltató hozzátette: a lassulás csak átmeneti, és a karbantartási időszak után a rendszer visszaáll a megszokott működéshez.

Mindkét változás csupán ideiglenes fennakadást jelent, ám a felhasználóknak hasznos, ha előre felkészülnek. A szolgáltató kiemelten köszöni az ügyfelek türelmét és megértését.

 

 

