3 órája
Ez mindenkit érint: több napra leáll az MVM
Péntek estétől vasárnap estig leáll az MVM.
Az MVM az elmúlt hónapokban több újítást is bevezetett. Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala, és több helyen is okosmérőket szereltek fel, most azonban több napos leállásra kell készülni.
Megváltozott a villany- és gázszámla
Augusztus 1-jétől módosult az MVM Next által kibocsátott energiaszámlák, vagyis a villanyszámla és a gázszámla első oldala. A változás az úgynevezett rezsiboxot érinti, amely a számla kiemelt információkat tartalmazó része.
Eljött az okosmérők korszaka
Immár nem kell figyelni, hogy mennyire pörög a villanyóra, nem kell diktálni, nem kell otthon várni a leolvasóra. Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy hol szerelnek fel okosmérőt.
Mikor áll le az MVM?
Korlátozottan lesznek elérhetők bizonyos online szolgáltatások a hétvégén – erről adott tájékoztatást az MVM. A rendszer karbantartása szeptember 19-én, péntek este 10 órától egészen 21-én, vasárnap este 10 óráig tart majd.
Milyen MVM szolgáltatásokat érint a leállás?
A karbantartás alatt a felület használata akadályokba ütközhet, a megszokott funkciók nem, vagy csak részben lesznek elérhetők. A cég a kellemetlenségek miatt a felhasználók megértését kéri.
Emellett szombaton, szeptember 20-án külön is érdemes figyelniük az E.ON-hálózatok területén élőknek. Délelőtt 10 órától délután 4 óráig ugyanis a megszokottnál lassabban íródik jóvá az előre megvásárolt árammennyiség az okosmérővel rendelkező ügyfelek készülékein. Ez azt jelenti, hogy a feltöltést követően némi késéssel jelenik meg az energia a mérőkön.
Az érintetteknek emiatt érdemes előre gondoskodniuk a szükséges mennyiségű villamos energiáról, nehogy kellemetlen meglepetés érje őket a hétvége folyamán. A szolgáltató hozzátette: a lassulás csak átmeneti, és a karbantartási időszak után a rendszer visszaáll a megszokott működéshez.
Mindkét változás csupán ideiglenes fennakadást jelent, ám a felhasználóknak hasznos, ha előre felkészülnek. A szolgáltató kiemelten köszöni az ügyfelek türelmét és megértését.
Új szabályok jönnek, erre figyeljen, ha kihúzza a kukát!