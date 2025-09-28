Ismét megszólalt az erdő zenéje - videóval, galériával

A három napon át tartó regionális Erdők Hete rendezvénysorozatot és a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programot szombaton délután Gyula-Városerdőn, az Összetartás domborműnél nyitották meg. Matúz Viktória, a Muzsikál az Erdő Alapítvány titkára köszöntőjében elmondta, mindig ünnepi pillanat, amikor klasszikus zene csendül fel a fák lombkoronája alatt. A megnyitón a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara adott koncertet, közreműködött Breznyán-Tokai György, a Zeneakadémia első éves hallgatója.

A Muzsikál az erdő remek zenéket hozott különleges környezetben. Fotó: Bencsik Ádám

Muzsikál az erdő: megszólított a zenészeket a hívó szó

Mocz András, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára elmondta, a csodás erdei környezetet minden ember nagyon szívesen látogatja, és élvezi az erdő csendjét, az erdőben a zenét, miközben megismeri az erdei életközösséget.

Kiemelte, Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke és Matúz Viktória vezetésével országosan immáron 22. alkalommal rendezték meg a Muzsikál az Erdő programsorozatot. Hozzátette, az esemény nagyon fontos szereplői a művészek, akik jönnek az erdő hívó szavára, sikeressé teszik a programot.

Folyamatosan növekszik az erdőterület

A helyettes államtitkár szólt arról, hogy Magyarország erdőterülete folyamatosan növekszik. 2019-ben elindult az Országos Fásítási Program, aminek keretében az erdőterület folyamatosan gyarapodott.

Napjainkban az ország közel negyedét, 24,3 százalékát teszi ki az erdei fákkal és cserjékkel borított terület. A településfásítás keretében közel 66 ezer sorfát ültettek el, és idén 1500 település jelentkezett a kezdeményezésre, hogy szeretné elültetni a jövő fáit, ahol gyermekeink a babakocsit tudják majd tologatni. Az Állami Erdőgazdaságok az erdőterületeket az Újszülöttek erdejével is gyarapítják. Minden megszületett gyermek után 10 fát ültetnek el. Ebben a programban 640 hektár új erdő keletkezett 2019 óta. Emellett működik egy mintafásítási program is, ami klasszikus erdőtelepítést jelent állami földeken. Annak eredményeként több mint ezer hektár új erdővel gazdagodott Magyarország.