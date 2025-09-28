2 órája
Ismét megszólalt az erdő zenéje - videóval, galériával
Különleges élményt tartogatott a hétvége, amikor a fák lombkoronája alatt ismét remek muzsika, klasszikus zene csendült fel. Péntektől vasárnapig vadregényes helyszíneken rendezték meg a „Muzsikál az erdő” a Körösök völgyében című programsorozatot.
A három napon át tartó regionális Erdők Hete rendezvénysorozatot és a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programot szombaton délután Gyula-Városerdőn, az Összetartás domborműnél nyitották meg. Matúz Viktória, a Muzsikál az Erdő Alapítvány titkára köszöntőjében elmondta, mindig ünnepi pillanat, amikor klasszikus zene csendül fel a fák lombkoronája alatt. A megnyitón a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara adott koncertet, közreműködött Breznyán-Tokai György, a Zeneakadémia első éves hallgatója.
Muzsikál az erdő: megszólított a zenészeket a hívó szó
Mocz András, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára elmondta, a csodás erdei környezetet minden ember nagyon szívesen látogatja, és élvezi az erdő csendjét, az erdőben a zenét, miközben megismeri az erdei életközösséget.
Kiemelte, Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke és Matúz Viktória vezetésével országosan immáron 22. alkalommal rendezték meg a Muzsikál az Erdő programsorozatot. Hozzátette, az esemény nagyon fontos szereplői a művészek, akik jönnek az erdő hívó szavára, sikeressé teszik a programot.
Folyamatosan növekszik az erdőterület
A helyettes államtitkár szólt arról, hogy Magyarország erdőterülete folyamatosan növekszik. 2019-ben elindult az Országos Fásítási Program, aminek keretében az erdőterület folyamatosan gyarapodott.
Napjainkban az ország közel negyedét, 24,3 százalékát teszi ki az erdei fákkal és cserjékkel borított terület. A településfásítás keretében közel 66 ezer sorfát ültettek el, és idén 1500 település jelentkezett a kezdeményezésre, hogy szeretné elültetni a jövő fáit, ahol gyermekeink a babakocsit tudják majd tologatni. Az Állami Erdőgazdaságok az erdőterületeket az Újszülöttek erdejével is gyarapítják. Minden megszületett gyermek után 10 fát ültetnek el. Ebben a programban 640 hektár új erdő keletkezett 2019 óta. Emellett működik egy mintafásítási program is, ami klasszikus erdőtelepítést jelent állami földeken. Annak eredményeként több mint ezer hektár új erdővel gazdagodott Magyarország.
Felfedezhetik az erdőt
Mocz András – miután az esemény a regionális Erdők hete rendezvénysorozat megnyitója is volt – kifejtette, az Országos Erdészeti Egyesület kezdeményezésére életre hívott program 1997-ben kezdődött, aminek keretében erdészek, szakemberek segítségével fedezhetik fel az erdőt az érdeklődők. Több mint 100 helyen zajlanak majd programok.
A megnyitón köszöntötte a megjelenteket Szanyi Zsolt, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatója.
Muzsikál az erdőFotók: Bencsik Ádám
A természet, a zene, a művészetek és a közösség ereje megújulást hoz
Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke beszédében úgy fogalmazott, mindennapi életünkben érezhetjük, hogy sok információ terhel minket, nehéz eligazodni, az élet pedig értékes és rövid, így választani kell, hogy mivel foglalkozunk.
– A Muzsikál az Erdő olyan értékeket és élményeket biztosít, amelyek fontosak ahhoz, hogy teljes, boldog életet élhessünk – emelte ki. Lényegesnek nevezte, hogy gyermekeink, unokáink részére megőrizzük a Kárpát-medencei életteret, jövőt építsünk, kicsit utat mutassunk a fiatalabb generációk számára, testileg-lelkileg feltöltekezzünk, és megújuljunk a természete, a zene, a művészetek és a közösség erejéből.
Három helyszínen zajlottak a programok
A Muzsikál az Erdő pénteken az Almásy-kastély parkjában kezdődött, ahol kiállítás nyílt az előzetesen meghirdetett gyermekrajzpályázat és fotópályázat nyertes műveiből. Puskás Lajos erdőmérnök és Szabó Lajos vezetésével volt természetismereti élményséta. Felléptek a Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar tagjai, Rohmann Ditta csellóművész és tanítványai és Petrás Mária és barátai.
Szombaton volt erdei koncert a Mályvádi erdőben a Bartók Béla Vegyeskar, Erkel Ferenc Vegyeskar és a Körös Rézfúvós Kvintett részvételével. Városerdőn, az erdei iskolában
- hagyományőrző szilvalekvárfőzés,
- helyi termékek bemutatója és vására,
- gyermekprogramok,
- hagyományőrző íjász- és fegyverbemutató,
- interaktív programok, a Hatvanezer Fa Egyesület standja,
- Dihenné Rucz Erika mesemondó és Bíró József fellépése,
- a Székely Aladár Fotóklub tagjainak képeiből, fotóiból nyílt kiállítás is várta az érdeklődőket. A már említett Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara után Fabók Mancsi Bábszínháza következett, fellépett a Misztrál együttes és a Sárik Péter Trió. Az eseményen részt vett dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere és Kónya István alpolgármester.
Vasárnap Szentjobb községben, Nagyvárad közelében folytatódott Muzsikál az erdő program.
