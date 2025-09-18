48 perce
Programdömpinggel jön a Munkácsy Fest Békéscsabán
Békéscsaba Munkácsy városa, és Mihály naphoz közeledve mindezt egy többnapos fesztivállal is megünneplik a Munkácsy Negyedben. Sorra vettük, hogy mit tartogat a 2025-ös Munkácsy Fest szeptember 25. és 27. között, csütörtöktől szombatig.
A tavalyi után 2025-ben immár második alkalommal szerveznek nagyszabású fesztivált a Munkácsy Negyedben, Békéscsaba belvárosában. A Munkácsy Fest számos ingyenes programot kínál az érdeklődőknek. A szervezők között van a Munkácsy Emlékház, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum, így a helyszínek is változók.
Íme a lista, hogy mi várható a Munkácsy Fest keretében
Szeptember 25-én, csütörtökön
- 16.30 órakor nyílik kiállítás a Munkácsy Emlékházban, felelevenítik az étkezési és italozási szokásokat a 19. századból.
Szeptember 26-án, pénteken
- 17 órakor Martin Wanda, Martin Gábor és Bánkuti András beszélget a Munkácsy Mihály Múzeumban,
- 18.30 órakor Martin Wanda és Martin Gábor tárlatvezetést is tart a közös kiállításában.
- 19.30 órakor lézershow lesz az Élővíz-csatornán a Csabagyöngye Kulturális Központnál,
- 20 órakor pedig Paulina ad koncertet a stégszínpadon.
Szeptember 27-én, szombaton
- 11 órakor lesz a Gazdiváró című szobor avatása az Andrássy úton,
- 14 és 18 óra között ismét megszervezik a Csabai Könyvbörzét a bibliotékánál,
- 15 és 18 óra között kitelepülnek a Napsugár bábszínház és a kecskeméti Tekergőtér játékai a bábszínháznál,
- 15 és 21 óra között kézműves vásár, fejlesztő gyermekfoglalkozás és játszóház lesz a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt,
- 15 és 17.30 óra között Egészségligetté alakul a kisliget, az Aradi vértanúk ligete,
- 16 órakor városismereti sétát szerveznek a Munkácsy Negyedben,
- 17 órakor Gál Csaba zongoraművész játszik az újonnan szerzett, felújított Bösendorfer zongorán a Munkácsy Mihály Múzeumban,
- 18 órakor koncertet ad a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar a Réthy Pál hídon,
- 18.30 és 19.30 óra között lampionos vízi felvonulást tartanak az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadánál,
- 19 órakor VR-koncert lesz a stégszínpadon,
- 20 órakor fényfestés lesz a múzeum felújított homlokzatára,
- 20.15 órakor pedig a Talamba Ütőegyüttes koncertezik a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.
