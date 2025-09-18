Programdömpinggel jön a Munkácsy Fest Békéscsabán

A tavalyi után 2025-ben immár második alkalommal szerveznek nagyszabású fesztivált a Munkácsy Negyedben, Békéscsaba belvárosában. A Munkácsy Fest számos ingyenes programot kínál az érdeklődőknek. A szervezők között van a Munkácsy Emlékház, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum, így a helyszínek is változók.

2025. szeptember 25. és 27. között másodszorra szerveznek nagyszabású fesztivált Munkácsy Fest néven a Munkácsy Negyedben. Fotó: MW

Íme a lista, hogy mi várható a Munkácsy Fest keretében

Szeptember 25-én, csütörtökön

16.30 órakor nyílik kiállítás a Munkácsy Emlékházban, felelevenítik az étkezési és italozási szokásokat a 19. századból.

Szeptember 26-án, pénteken

17 órakor Martin Wanda, Martin Gábor és Bánkuti András beszélget a Munkácsy Mihály Múzeumban,

18.30 órakor Martin Wanda és Martin Gábor tárlatvezetést is tart a közös kiállításában.

19.30 órakor lézershow lesz az Élővíz-csatornán a Csabagyöngye Kulturális Központnál,

20 órakor pedig Paulina ad koncertet a stégszínpadon.

Szeptember 27-én, szombaton