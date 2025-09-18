szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

16°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

48 perce

Programdömpinggel jön a Munkácsy Fest Békéscsabán

Címkék#Munkácsy Negyedben#Munkácsy Mihály Múzeumban#koncert#Csabagyöngye Kulturális Központ#Békéscsaba

Békéscsaba Munkácsy városa, és Mihály naphoz közeledve mindezt egy többnapos fesztivállal is megünneplik a Munkácsy Negyedben. Sorra vettük, hogy mit tartogat a 2025-ös Munkácsy Fest szeptember 25. és 27. között, csütörtöktől szombatig.

Licska Balázs

A tavalyi után 2025-ben immár második alkalommal szerveznek nagyszabású fesztivált a Munkácsy Negyedben, Békéscsaba belvárosában. A Munkácsy Fest számos ingyenes programot kínál az érdeklődőknek. A szervezők között van a Munkácsy Emlékház, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum, így a helyszínek is változók.

Munkácsy fest Békéscsabén
2025. szeptember 25. és 27. között másodszorra szerveznek nagyszabású fesztivált Munkácsy Fest néven a Munkácsy Negyedben. Fotó: MW

Íme a lista, hogy mi várható a Munkácsy Fest keretében

Szeptember 25-én, csütörtökön

  • 16.30 órakor nyílik kiállítás a Munkácsy Emlékházban, felelevenítik az étkezési és italozási szokásokat a 19. századból.

Szeptember 26-án, pénteken

  • 17 órakor Martin Wanda, Martin Gábor és Bánkuti András beszélget a Munkácsy Mihály Múzeumban, 
  • 18.30 órakor Martin Wanda és Martin Gábor tárlatvezetést is tart a közös kiállításában.
  • 19.30 órakor lézershow lesz az Élővíz-csatornán a Csabagyöngye Kulturális Központnál,
  • 20 órakor pedig Paulina ad koncertet a stégszínpadon.

Szeptember 27-én, szombaton

  • 11 órakor lesz a Gazdiváró című szobor avatása az Andrássy úton,
  • 14 és 18 óra között ismét megszervezik a Csabai Könyvbörzét a bibliotékánál,
  • 15 és 18 óra között kitelepülnek a Napsugár bábszínház és a kecskeméti Tekergőtér játékai a bábszínháznál,
  • 15 és 21 óra között kézműves vásár, fejlesztő gyermekfoglalkozás és játszóház lesz a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt,
  • 15 és 17.30 óra között Egészségligetté alakul a kisliget, az Aradi vértanúk ligete,
  • 16 órakor városismereti sétát szerveznek a Munkácsy Negyedben,
  • 17 órakor Gál Csaba zongoraművész játszik az újonnan szerzett, felújított Bösendorfer zongorán a Munkácsy Mihály Múzeumban,
  • 18 órakor koncertet ad a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar a Réthy Pál hídon,
  • 18.30 és 19.30 óra között lampionos vízi felvonulást tartanak az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadánál,
  • 19 órakor VR-koncert lesz a stégszínpadon,
  • 20 órakor fényfestés lesz a múzeum felújított homlokzatára,
  • 20.15 órakor pedig a Talamba Ütőegyüttes koncertezik a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu