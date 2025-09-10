Műfüves pályán rúghatják a bőrt a dévaványaiak – az MLSZ is beszállt

Dévaványa nemsokára új focipályát kap. A pályafelújítás költségeinek 90 százalékát a Magyar Labdarúgó Szövetség fedezi. Az önkormányzat még 2024 júliusában nyújtotta be az erre vonatkozó pályázatot – amit meg is nyertek. Az MLSZ támogatásának köszönhetően így a város csupán egy mondhatni csekély összeggel, kevesebb mint 2 millió forinttal száll be a költségekbe, ami a beruházás 10 százalékát teszi ki. A pályázat most ért a kivitelezési szakaszba, így szeptember 8-án a kivitelezők már el is kezdték a munkálatokat, amit – az ígéret szerint – egy hét alatt be is fejeznek.

A felújítás szeptember 8-án kezdődött. Forrás: Valánszki Miklós Róbert / Facebook

Mit kapnak a ványaiak?

A pályázat a teljes pályaszerkezet felújítását fedezi: a pályán műfű burkolatot helyeznek el, és a vadonatúj labdafogó hálók sem maradnak el. – Hamarosan ismét egy megújult, biztonságos és modern pályán rúghatják a labdát kicsik és nagyok! – írta közösségi oldalán Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere.