1 órája
Óriási razzia indul a műanyag palackoknál, kérdéses az 50 forint
Országos razziát indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések előterében az 50 forintos műanyag palackok állnak, valamint a környezetbarátságra utaló címkék.
A boltokban és a webáruházakban ellenőrzi országszerte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy miként tüntetik fel a műanyag palackok után járó visszaváltási díjakat, illetve, hogy mennyire megbízhatóak a mondhatni zöld címkék – ismertették.
A cél kettős:
- egyrészt kideríteni, hogy a boltok előírásszerűen biztosítják-e a palackok és dobozok visszaváltását,
- másrészt leleplezni azokat a termékeket és cégeket, amelyek indokolatlanul dobálóznak hangzatos környezetbarát ígéretekkel.
Több tényezőt is górcső alá vesznek a műanyag palackoknál
A razzia során megnézik, hogy a visszaváltási díj összege jól láthatóan szerepel-e az ár mellett, a gépek meghibásodása esetén működik-e a kézi átvétel, illetve, hogy a vásárlók ténylegesen visszakapják-e a pénzüket. Kiemelt figyelmet fordítanak az olyan zöld állításokra, mint az, hogy
- környezetbarát,
- fenntartható,
- újrahasznosítható,
illetve az ismert logókra, mint az EU Margaréta ökocímke. Ugyanis tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha a környezetbarát állítások megalapozatlanok, és emiatt bírságot szabhatnak ki.
Erre törekszik a razzia során a fogyasztóvédelmi hatóság
A cél az, hogy a vásárlók csak olyan környezetvédelmi állításokkal találkozzanak az üzletekben és a webáruházakban, amelyek mögött valódi tartalom áll, és nem zöld címkék mögé bújtatott reklámfogásokról van szó – hangsúlyozták a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.