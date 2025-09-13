Óriási razzia indul a műanyag palackoknál, kérdéses az 50 forint

A boltokban és a webáruházakban ellenőrzi országszerte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy miként tüntetik fel a műanyag palackok után járó visszaváltási díjakat, illetve, hogy mennyire megbízhatóak a mondhatni zöld címkék – ismertették.

A fogyasztóvédelmi hatóság a razzia során a műanyag palackokra koncentrál. Fotó: MW

A cél kettős:

egyrészt kideríteni, hogy a boltok előírásszerűen biztosítják-e a palackok és dobozok visszaváltását,

másrészt leleplezni azokat a termékeket és cégeket, amelyek indokolatlanul dobálóznak hangzatos környezetbarát ígéretekkel.

Több tényezőt is górcső alá vesznek a műanyag palackoknál

A razzia során megnézik, hogy a visszaváltási díj összege jól láthatóan szerepel-e az ár mellett, a gépek meghibásodása esetén működik-e a kézi átvétel, illetve, hogy a vásárlók ténylegesen visszakapják-e a pénzüket. Kiemelt figyelmet fordítanak az olyan zöld állításokra, mint az, hogy

környezetbarát,

fenntartható,

újrahasznosítható,

illetve az ismert logókra, mint az EU Margaréta ökocímke. Ugyanis tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha a környezetbarát állítások megalapozatlanok, és emiatt bírságot szabhatnak ki.

Erre törekszik a razzia során a fogyasztóvédelmi hatóság

A cél az, hogy a vásárlók csak olyan környezetvédelmi állításokkal találkozzanak az üzletekben és a webáruházakban, amelyek mögött valódi tartalom áll, és nem zöld címkék mögé bújtatott reklámfogásokról van szó – hangsúlyozták a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.