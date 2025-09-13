szeptember 13., szombat

Visszaváltási díj

2 órája

Óriási razzia indul a műanyag palackoknál, kérdéses az 50 forint

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#razzia#műanyag palack

Országos razziát indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések előterében az 50 forintos műanyag palackok állnak, valamint a környezetbarátságra utaló címkék.

Licska Balázs

A boltokban és a webáruházakban ellenőrzi országszerte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy miként tüntetik fel a műanyag palackok után járó visszaváltási díjakat, illetve, hogy mennyire megbízhatóak a mondhatni zöld címkék – ismertették.

ellenőrzik az 50 forintos műanyag palackokat
A fogyasztóvédelmi hatóság a razzia során a műanyag palackokra koncentrál. Fotó: MW

 A cél kettős:

  • egyrészt kideríteni, hogy a boltok előírásszerűen biztosítják-e a palackok és dobozok visszaváltását,
  • másrészt leleplezni azokat a termékeket és cégeket, amelyek indokolatlanul dobálóznak hangzatos környezetbarát ígéretekkel.

Több tényezőt is górcső alá vesznek a műanyag palackoknál

A razzia során megnézik, hogy a visszaváltási díj összege jól láthatóan szerepel-e az ár mellett, a gépek meghibásodása esetén működik-e a kézi átvétel, illetve, hogy a vásárlók ténylegesen visszakapják-e a pénzüket. Kiemelt figyelmet fordítanak az olyan zöld állításokra, mint az, hogy 

  • környezetbarát, 
  • fenntartható,
  • újrahasznosítható,

illetve az ismert logókra, mint az EU Margaréta ökocímke. Ugyanis tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha a környezetbarát állítások megalapozatlanok, és emiatt bírságot szabhatnak ki. 

Erre törekszik a razzia során a fogyasztóvédelmi hatóság

A cél az, hogy a vásárlók csak olyan környezetvédelmi állításokkal találkozzanak az üzletekben és a webáruházakban, amelyek mögött valódi tartalom áll, és nem zöld címkék mögé bújtatott reklámfogásokról van szó – hangsúlyozták a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.

 

 

