szeptember 9., kedd

Ádám névnap

18°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
REpont automata

1 órája

Aggódni nem kell, de a kupakok után megint nagy változás jön a műanyag palackoknál

Címkék#Békés megye#REpont#környezetvédelmi#rendszer#műanyag palack

Mióta elindult a rendszer, több mint 3,1 milliárd italcsomagolást váltottak vissza Magyarországon. A legfrissebb statisztikákból kiderült, hogy a Békés vármegyeiek körében mennyire népszerűek a REpont automaták, hogy mennyi palackot vittek vissza. Fontos, hogy a műanyag palackoknál újabb változás jön a lecsavarhatatlan kupak után.

Licska Balázs

Tavaly nyáron lépett életbe a kötelező visszaváltási rendszer Magyarországon, ekkortól lehet a REpont automatáknál visszaváltani a 0,1 és 3 liter űrtartalom közötti italcsomagolásokat, legyen szó műanyag palackról, fémről vagy üvegről. A MOHU meghozta a legfrissebb statisztikai adatokat.

Műanyag palack: ismét nagy változás
Újabb változás jön a műanyag palackoknál a lecsavarhatatlan kupak után. A REpont automatáknál visszaváltott italcsomagolások közül minden második műanyag volt. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ennyi italcsomagolást vittek vissza a kötelező visszaváltási rendszer indulása óta

A rendszer indulása óta Magyarországon több mint 3,1 milliárd, 2025 első felében pedig közel 1,4 milliárd palackot váltottak vissza, ami másodpercenként átlagosan 200 italcsomagolást jelent. Darabszám alapján a visszaváltott italcsomagolások 

  • 50 százaléka műanyag, 
  • 43 százaléka fém, 
  • 7 százaléka üveg 

volt, míg tömeg szerint 

  • 49 százaléka üveg,
  • 37 százaléka műanyag,
  • 14 százaléka fém 

volt 2025-ben.

A REpont automatáknál közel 40 százalékos növekedést tapasztaltak

A kötelező visszaváltási rendszer egyre inkább beépül a köztudatba, amit a statisztikák is igazolnak. Amíg 2024-ben átlagosan egy ember 101 palackot vitt vissza a REpont automatákba vagy a visszaváltási pontokra, 2025 első felében ez 40 százalékkal nőtt, 142-re. Az egy főre jutó visszaváltott palackok száma

  • a legtöbb Pest, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben, 
  • a legkevesebb pedig Békés, Csongrád-Csanád és Nógrád vármegyékben

volt. Egy fogyasztó egy tranzakcióban átlagosan 19 palackot váltott vissza, ami a tavalyihoz képest növekedést jelent.

Újabb változás jön a műanyag palackoknál

A műanyag palackok gyártásában újabb változás lép életbe a korábban bevezetett lecsavarhatatlan kupak után. Az európai uniós környezetvédelmi szabályozások miatt 2025-től a műanyag palackoknak már legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készülniük, ez az arány 2030-ra 30 százalékra emelkedik.

Szembetűnő lesz a változás, de nem kell miatta aggódni

Ez pedig azzal jár, hogy a megszokottól eltérően a palackok sötétebbé, enyhén sárgás árnyalatúvá válhatnak. A Startlap cikkében kiemelték, hogy ennek ellenére az olyan az alapvető tulajdonságok, mint

  • a higiénia,
  • a szilárdság, 
  • a használhatóság 

változatlanul megmaradnak.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu