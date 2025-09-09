1 órája
Aggódni nem kell, de a kupakok után megint nagy változás jön a műanyag palackoknál
Mióta elindult a rendszer, több mint 3,1 milliárd italcsomagolást váltottak vissza Magyarországon. A legfrissebb statisztikákból kiderült, hogy a Békés vármegyeiek körében mennyire népszerűek a REpont automaták, hogy mennyi palackot vittek vissza. Fontos, hogy a műanyag palackoknál újabb változás jön a lecsavarhatatlan kupak után.
Tavaly nyáron lépett életbe a kötelező visszaváltási rendszer Magyarországon, ekkortól lehet a REpont automatáknál visszaváltani a 0,1 és 3 liter űrtartalom közötti italcsomagolásokat, legyen szó műanyag palackról, fémről vagy üvegről. A MOHU meghozta a legfrissebb statisztikai adatokat.
Ennyi italcsomagolást vittek vissza a kötelező visszaváltási rendszer indulása óta
A rendszer indulása óta Magyarországon több mint 3,1 milliárd, 2025 első felében pedig közel 1,4 milliárd palackot váltottak vissza, ami másodpercenként átlagosan 200 italcsomagolást jelent. Darabszám alapján a visszaváltott italcsomagolások
- 50 százaléka műanyag,
- 43 százaléka fém,
- 7 százaléka üveg
volt, míg tömeg szerint
- 49 százaléka üveg,
- 37 százaléka műanyag,
- 14 százaléka fém
volt 2025-ben.
A REpont automatáknál közel 40 százalékos növekedést tapasztaltak
A kötelező visszaváltási rendszer egyre inkább beépül a köztudatba, amit a statisztikák is igazolnak. Amíg 2024-ben átlagosan egy ember 101 palackot vitt vissza a REpont automatákba vagy a visszaváltási pontokra, 2025 első felében ez 40 százalékkal nőtt, 142-re. Az egy főre jutó visszaváltott palackok száma
- a legtöbb Pest, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben,
- a legkevesebb pedig Békés, Csongrád-Csanád és Nógrád vármegyékben
volt. Egy fogyasztó egy tranzakcióban átlagosan 19 palackot váltott vissza, ami a tavalyihoz képest növekedést jelent.
Újabb változás jön a műanyag palackoknál
A műanyag palackok gyártásában újabb változás lép életbe a korábban bevezetett lecsavarhatatlan kupak után. Az európai uniós környezetvédelmi szabályozások miatt 2025-től a műanyag palackoknak már legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készülniük, ez az arány 2030-ra 30 százalékra emelkedik.
Szembetűnő lesz a változás, de nem kell miatta aggódni
Ez pedig azzal jár, hogy a megszokottól eltérően a palackok sötétebbé, enyhén sárgás árnyalatúvá válhatnak. A Startlap cikkében kiemelték, hogy ennek ellenére az olyan az alapvető tulajdonságok, mint
- a higiénia,
- a szilárdság,
- a használhatóság
változatlanul megmaradnak.
